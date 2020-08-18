Представители независимого профсоюза «Беларуськалия» призывают рабочих калийного комбината не выходить 19 августа на работу, а прийти на митинг на площади в Солигорске.

«Начиная с 19 августа 2020 года общий сбор на площади в 9 утра. На работу не выезжаем. Приезжаем на площадь. Явка строго обязательна», — заявил сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун в видеообращении к бастующим.

Между тем, как передают белорусские СМИ и телеграм-каналы, пока на «Беларуськалии» частично приостановлены технологические процессы. Сообщается, в частности, что добыча руды частично приостановлена на первом рудоуправлении, также останавливалась обогатительная фабрика. По данным СМИ, сейчас бастуют около 3 тысяч работников, всего на предприятии работает 17 тысяч человек.

Как сообщалось, премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил во вторник, что «Беларуськалий» в последние дни снизил объемы производства, так как люди не могли определиться, «идут они работать или на площадь». «И этой ситуацией воспользовались его конкуренты на рынке, в частности, «Уралкалий», который нарастил поставки», — заявил Головченко.

Ранее сообщалось, что 17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на «Беларуськалии». По информации СМИ, рабочие ОАО «Беларуськалий» объявили в понедельник забастовку и формируют стачкомы.

В пятницу в Солигорске, где располагаются основные шахты «Беларуськалия», проходили стихийные акции протеста, а вечером с сотрудниками встретилось руководство предприятия. На встрече люди потребовали освободить Солигорск от отряда особого назначения, как утратившего доверие граждан, и ходатайствовать о расформировании ОМОН с лишением сотрудников воинских званий без права восстановления на службу в органы МВД; привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси; признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

Люди пообещали приостановить производство на неопределенный срок, если требования не будут выполнены.

«Беларуськалий» является единственным производителем хлоркалия в Беларуси, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО «Белорусская калийная компания».