Сергея Тихановского перевели в тюрьму в Жодино

Блогера Сергея Тихановского, содержащегося в СИЗО № 1 в Минске с конца мая, перевели в тюрьму в Жодино.

«Сегодня после обеда я попытался попасть в СИЗО № 1 к Сергею Тихановскому. Но там мне сообщили, что его вчера перевели в исправительное учреждение «Тюрьма № 8» города Жодино. Скорее всего, это было сделано вчера вечером, так как днем его посещал второй его защитник», — рассказал адвокат блогера Виктор Мацкевич порталу TUT.BY.

Как стало известно защитнику, Тихановского перевели по постановлению руководителя следственной группы. Самого постановления адвокаты не видели.

— Я считаю, что никакой процессуальной или другой необходимости в этом переводе не было, — заявил адвокат.

Сегодня в Минске во время дневных мирных акций протеста сотни людей хором спели «Стены рухнут» прямо у Володарки (СИЗО № 1) — поздравляли Тихановского с днем рождения. Сегодня блогеру исполнилось 42 года.