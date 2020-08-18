На сайте журнала Forbes опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок за 2019 год.

Список возглавила японская теннисистка Наоми Осака. За год она заработала $37,4 млн. $3,4 млн спортсменка получила как призовые, а остальные $34 млн — по контрактам со спонсорами.

На втором месте в рейтинге – американская теннисистка Серена Уильямс. Спортсменка заработала $36 млн, $32 млн из которых были выплачены в результате рекламных сделок.

Третье место – за австралийкой Эшли Барти. Ее доход — $11,3 млн.

В прошлом году Серена Уильямс возглавляла рейтинг Forbes, а Наоми Осака занимала вторую строчку.

Осака – на десятом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), у нее – пять титулов WTA. Спортсменка – победительница Открытого чемпионата Австралии 2019 года и Открытого чемпионата США 2018 года.