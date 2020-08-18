Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер отметила недопустимость применения силы против демонстрантов со стороны властей.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.
Также Меркель заявила о необходимости отпустить политзаключенных и начать диалог с демонстрантами со стороны действующей власти.
«Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса», — говорится в сообщении.
В свою очередь в Кремле сообщили, что российская сторона акцентировала внимание на неприемлемости любых попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Лукашенко прекратить насилие.
Европейский союз не признал результатов выборов в Беларуси и начал разработку санкций по отношению к виновным в насилии во время протестов.
Позже в МИД Германии сообщили, что санкции ЕС будут вводиться против причастных к силовому разгону демонстрантов и фальсификаций на выборах.