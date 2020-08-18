Такое заявление он сделал 18 августа на совещании с членами Совета безопасности, передает БЕЛТА.

«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — заявил Лукашенко.

«Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — сказал он.

В отношении состава совета Лукашенко сказал следующее: «Из бывших «прикорытников», как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список».

Координационный совет для обеспечения трансфера власти в Беларуси был создан по инициативе штаба претендента на пост президента Светланы Тихановской. В списке, который постоянно пополняется, немало известных не только в Беларуси людей:

➤ Светлана Алексиевич — нобелевский лауреат по литературе;

➤ Людмила Антоновская — председатель ассоциации «Инновационное приборостроение»;

➤ Павел Белоус — основатель и владелец Symbal.by;

➤ Алесь Беляцкий — правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна»;

➤ Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук;

➤ Лилия Власова — международный медиатор, юрист;

➤ Виталий Волянюк — директор Probusiness;

➤ Алана Гебремариам — активистка «Молодежного Блока»;

➤ Юрий Губаревич — политик, председатель движения «За Свободу»;

➤ Павел Данейко — управляющий Группы компаний ИПМ;

➤ Александр Добровольский — политик, член Политсовета ОГП;

➤ Алесь Дуко — администрация парка «Великий Камень»;

➤ Владимир Дунаев — профессор, эксперт Общественного Болонского комитета;

➤ Андрей Егоров — политолог, директор Центра европейской трансформации;

➤ Максим Знак — юрист;

➤ Светлана Калинкина — журналист;

➤ Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской;

➤ Николай Козлов — доверенное лицо Светланы Тихановской;

➤ Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико;

➤ Дмитрий Крук — экономист;

➤ Игорь Кубашков — представитель студенческого сообщества;

➤ Андрей Курейчик — киносценарист, драматург, режиссер, публицист;

➤ Евгений Ливянт — педагог, руководитель репетиторского центра «100 баллов»;

➤ Сергей Макейков — делегат БМЗ;

➤ Татьяна Маринич — основатель группы компаний BELBIZ;

➤ Владимир Пугач — музыкант, юрист;

➤ Виталий Рымашевский — сопредседатель БХД;

➤ Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед;

➤ Андрей Стрижак — активист кампании BY-COVID;

➤ Юрий Хващеватский — кинорежиссер;

➤ Александр Центер — глава группы компаний «А-100»;

➤ Владимир Цеслер — художник;

➤ Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист;

➤ Юлия Чернявская — культуролог, профессор;

➤ Алексей Щурко — бизнесмен, GURTAM.