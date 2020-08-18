Такое заявление он сделал 18 августа на совещании с членами Совета безопасности, передает БЕЛТА.
«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — заявил Лукашенко.
«Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — сказал он.
В отношении состава совета Лукашенко сказал следующее: «Из бывших «прикорытников», как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список».
Координационный совет для обеспечения трансфера власти в Беларуси был создан по инициативе штаба претендента на пост президента Светланы Тихановской. В списке, который постоянно пополняется, немало известных не только в Беларуси людей:
➤ Светлана Алексиевич — нобелевский лауреат по литературе;
➤ Людмила Антоновская — председатель ассоциации «Инновационное приборостроение»;
➤ Павел Белоус — основатель и владелец Symbal.by;
➤ Алесь Беляцкий — правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна»;
➤ Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук;
➤ Лилия Власова — международный медиатор, юрист;
➤ Виталий Волянюк — директор Probusiness;
➤ Алана Гебремариам — активистка «Молодежного Блока»;
➤ Юрий Губаревич — политик, председатель движения «За Свободу»;
➤ Павел Данейко — управляющий Группы компаний ИПМ;
➤ Александр Добровольский — политик, член Политсовета ОГП;
➤ Алесь Дуко — администрация парка «Великий Камень»;
➤ Владимир Дунаев — профессор, эксперт Общественного Болонского комитета;
➤ Андрей Егоров — политолог, директор Центра европейской трансформации;
➤ Максим Знак — юрист;
➤ Светлана Калинкина — журналист;
➤ Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской;
➤ Николай Козлов — доверенное лицо Светланы Тихановской;
➤ Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико;
➤ Дмитрий Крук — экономист;
➤ Игорь Кубашков — представитель студенческого сообщества;
➤ Андрей Курейчик — киносценарист, драматург, режиссер, публицист;
➤ Евгений Ливянт — педагог, руководитель репетиторского центра «100 баллов»;
➤ Сергей Макейков — делегат БМЗ;
➤ Татьяна Маринич — основатель группы компаний BELBIZ;
➤ Владимир Пугач — музыкант, юрист;
➤ Виталий Рымашевский — сопредседатель БХД;
➤ Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед;
➤ Андрей Стрижак — активист кампании BY-COVID;
➤ Юрий Хващеватский — кинорежиссер;
➤ Александр Центер — глава группы компаний «А-100»;
➤ Владимир Цеслер — художник;
➤ Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист;
➤ Юлия Чернявская — культуролог, профессор;
➤ Алексей Щурко — бизнесмен, GURTAM.