Целью Координационного совета является проведение новых выборов президента. Об этом 18 августа заявила доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова на первой пресс-конференции совета, которую транслировало «Радыё Свабода».

«В ближайшее время Координационный Совет создаст свой политический орган, который возьмет на себя процесс мирной передачи власти», — рассказали в штабе Светланы Тихановской.

«Совет действует на основании принципов Конституции, он не ставит перед собой цели захвата власти. Вся наша кампания говорит о том, что мы действуем только законными, ненасильственными методами», — заявила Ольга Ковалькова.

По словам юриста штаба Бабарико, члена Координационного совета Максима Знака, в среду, 19 августа, на первом заседании будет избран президиум. Все решения в совете принимаются простым большинством голосов. В президиум войдут семь участников. Также буду определены рабочие группы. Вступить в группу может лишь гражданин Беларуси, находящийся на территории страны, представляющий граждан или социальную группу и являться в этой группе уважаемым представителем.

На пресс-конференции присутствовал Павел Латушко, бывший руководитель Купаловского театра. О ситуации в стране он сказал следующее: «Сегодня линия законов стала не сплошной, а прерывистой. Она стала иметь явные пробелы: когда закон не действует, его просто не существует. Мы живем «по понятиям», суждениям, мнениям, но не в рамках законодательства. Я бы хотел, чтобы совет действительно вернул нас в правовые рамки. У нас должны действовать право и закон… Я знаю, что в системе много порядочных интеллектуалов, патриотов. Но настало время именно им сказать свое слово — нужно жить по принципам права и законности. Я еще раз подчеркну: я никогда не буду участвовать в советах, которые имеют целью свержение власти неконституционными методами».

За час до конференции Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности заявил, что создание совета является «попыткой захвата власти», и предупредил, что будет принимать меры в рамках законодательства и Конституции