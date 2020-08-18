Композитор Максим Алейников вчера, 17 августа, написал заявление в Центр управления интеллектуальной собственностью и попросил исключить из реестра такие песни как «Виноград», «Может быть любовь», «Сотни километров до любви», «Песня души» и «Любить тебя родная». О своем решении он артисту не сообщал, но примерно через месяц Александр Солодуха не сможет исполнять эти песни.

Как пишет kp.by, мотивом к такому поступку послужил тот факт, что на своей странице в Facebook Александр Солодуха анонсировал свои концерты в конце августа – сентябре со словами «Пел, пою и буду петь!».

Максим Алейников сказал, что его «покоробила» позиция артиста, который всю жизнь позиционировал себя, как народного.

«И в ситуации, в которой сейчас находится наша страна, он считает нормальным закрыть глаза на насилие государства над людьми и ездить с концертами, пытаясь отвлечь людей от главного. С учетом его последних выступлений у меня не осталось сомнений по поводу его гражданской позиции. И я считаю для себя единственным правильным решением — не участвовать в этом даже косвенно. Мои песни дали ему второе дыхание, и теперь я этот воздух у него забираю», — сказал композитор.

Также в Центр управления интеллектуальной собственностью в скором времени собирается обратиться поэтесса Елена Ярмолович, которая хочет, чтобы Александр Солодуха не пел песню на ее стихи «Не заставляйте женщин долго ждать».

«Я не разжигаю агрессию к артистам, которые сейчас молчат или выступают за Лукашенко, каждый имеет право на свое мнение. Но не понимаю таких плясок на костях, которые сейчас устраивает Солодуха. Делает он, а стыдно мне. Не хочу хоть как-то в этом участвовать», — сказала она.

«На меня за последние дни вылился такой поток грязи и мерзости. И я в ответ никого не оскорбил, никому не ответил – хотя хотел! Кто им дал право мне такое говорить? Каждый человек имеет право на свое мнение, каждый человек имеет право сохранить свое мнение. Я поддерживаю президента, я за мирное небо над головой. Считаете, что выборы прошли неправильно, высказывайте свое мнение, идите на мирные демонстрации. Но зачем нападать на силовиков? Я видел эти видео. Они были вынуждены дать отпор, чтобы сохранить порядок в стране. Я смотрю и телевидение и соцсети», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Александр Солодуха.