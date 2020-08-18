Коллектив газеты «Звязда» объявил, что начинает с 20 августа забастовку. Журналисты требуют остановить цензуру и остановить преследование и давление на журналистов. Об этом TUT.BY рассказали сотрудники «Звязды».

В своем обращении журналисты «Звязды» потребовали:

— спыніць цэнзуру, тэндэнцыйнасць і спробы з боку дзяржаўных структур паўплываць на змест газеты «Звязда»;

— з 20 жніўня 2020 года даць магчымасць калектыву працаваць у адпаведнасці з Законам аб СМІ, публікаваць праўдзівую, аб’ектыўную і рознабаковую інфармацыю;

— спыніць пераслед, ціск, маральны і фізічны гвалт у дачыненні да журналістаў, якія выконваюць прафесійны абавязак на тэрыторыі Беларусі.

В случае, если эти требования не будут выполнены, коллектив объявляет забастовку с 20 августа.

Ранее, 13 августа журналисты газеты «Звязда» выступили с обращением.

— Мы призываем уважать журналистов, работающих на месте событий и выполняющих свой профессиональный долг. Призываем не применять силу в отношении тех, кто выражает свое мнение, и не проявлять агрессию, неважно, на какой стороне вы находитесь. Призываем всех уважать закон, но прежде всего — человеческое достоинство. Насилие может породить только насилие, — написали журналисты.

Как рассказали TUT.BY журналисты издания, вчера, 17 августа, коллектив заявил руководству, что хочет «сумленна асвятляць падзеі ў краіне». После этого в редакцию приехал министр информации Игорь Луцкий, затем начальница Главного идеологического управления Администрации президента Ольга Шпилевская. Как пишет baj.by, «яна пераконвала журналістаў „Звязды“, што тыя самі да канца не разумеюць сітуацыю ў краіне».

По словам журналистов издания, Шпилевская заявила о том, что «если кому-то не нравится нарушение 4-й и 6-й статьи Закона о СМИ РБ — пусть пишут заявления об уходе».

В статье 4 идет речь об «Основных принципах деятельности средств массовой информации». В том числе о многообразии мнений («средства массовой информации обеспечивают свободное выражение и распространение различных мнений и взглядов в обществе»). В статье 6 утверждается, что «монополизация средств массовой информации государственными органами, политическими партиями, другими общественными объединениями, иными юридическими или физическими лицами не допускается».

По словам журналистов, утром двум заместителям главного редактора позвонила сотрудница Министерства информации Надежда Бельская и сообщила об увольнении главного редактора Павла Сухорукова. Началось собрание коллектива «Звязды». Появилась неподтвержденная информация, что главным редактором будет назначен Александр Карлюкевич. Он возглавлял «Звязду» в 2011—2017 годах, после чего в 2017—2020 годах являлся заместителем министра и министром информации.

Позже Павел Сухоруков заявил, что остается главным редактором.