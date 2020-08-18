Канада не признает результаты президентских выборов в Беларуси. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань. Он призвал к проведению «свободных и справедливых» выборов в стране.

Канада осуждает подавление мирных протестов после президентских выборов в Беларуси. Канада не принимает результаты этих фальсифицированных президентских выборов. Мы призываем к свободным и справедливым выборам и тщательному расследованию ОБСЕ.

О непризнании результатов голосования 9 августа сообщил и глава МИД Ирландии Саймон Ковени. В своем заявлении дипломат осудил нарушение прав человека в Беларуси.

Результаты выборов не являются легитимными, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место как до, так и после выборов. Ирландия не принимает результаты выборов как истинное отражение демократической воли белорусского народа.

Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но их результаты не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза.