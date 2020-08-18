Губернатор и начальник УВД: Мы не давали приказа бить людей. Как прошли переговоры витеблян с местной властью

Примерно полтысячи витеблян собрались вечером 17 августа возле облисполкома. Утром людям сообщили, что губернатор Николай Шерстнев к народу не выйдет, но в 17 часов примет у себя 15 делегатов от горожан. Переговоры шли более 4 часов и были закрытыми — прессу туда не пустили. В ожидании своих парламентеров витебляне устроили под стенами облисполкома митинг. Разошлись, уже когда стемнело. Глава области пообещал, что в Витебске не будут разгонять мирные шествия и привлекут к ответственности силовиков, избивавших людей после выборов, пишет TUT.BY.

15 переговорщиков от горожан попали к губернатору не в 17.00, а позже. На входе в облисполком милиция проверила у каждого документы, измерила всем температуру, попросила обработать руки антисептиком.

Делегаты находились в кабинете Николая Шерстнева без связи: у всех забрали мобильные телефоны. Гаджеты отдали уже после встречи.

СМИ на встречу не пустили, журналисты ожидали итога переговоров на улице.



Еще ранее горожане передали витебским властям свои требования. Они — те же, что и повсеместно: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и задержанных (здесь — о том, как тащили в автозаки витеблян 9 августа, 10 августа и 11 августа), проведение новых выборов, привлечение к ответственности тех, кто считал голоса на выборах и кто избивал мирных протестующих.

Люди принесли плакаты «Позор витебским властям», «Вы украли наши голоса», «Власть к ответу», «Политзаключенным свободу», «Безопасность каждому белорусу», «Не бейте мужчин. Я еще не замужем», «Саня, ты наеўся?» и др.



Некоторые молодые люди выражали свое отношение к событиям в стране через одежду и прически. Александр выстриг на затылке «Уходи». Алексей превратил в арт-объект свою белую майку: на спине нарисовал кровавые царапины, на груди — БЧБ-флаг.— Капли крови на майке сзади — это символ солидарности с теми, кого без разбора хватали на улицах и жестоко избивали. А бело-красно-белый флаг — это наш исторический символ. Я родился под другим флагом, красно-зеленым. Но бело-красно-белый мне ближе.

Горожане скандировали: «Шерстнев, выходи!», «Выходи! Народ пришел!», «Лукашенко в автозак!», «Пора менять лысую резину!», «Света — наш президент!», «Жыве Беларусь!», «Не забудем, не простим!» и т.д.

Вход в облисполком поначалу охраняли три милиционера, потом пришло усиление — еще пятеро. Люди возмущенно кричали: «Позор!», «Трусы!», «Вам здесь жить».

Какой-то мужчина все пытался призвать милиционеров к разговору. Напоминал им про «священство присяги», про их девиз «Служым закону, народу, Айчыне!».



Парни в форме молчали. Молоденьким сержантам, судя по всему, было безразлично, что кричит толпа. А вот лейтенант постарше опускал взгляд и нервно сглатывал слюну. В какой-то миг показалось, что он едва сдержал слезы. Еще один милиционер крепко сжал кулаки: то ли от морального напряжения, то ли от скрытой агрессии — это знает только он сам.

«Цеплявший» милицию мужчина похвалил одного сотрудника — того, кто единственный был без маски:

— Вот, хоть на человека похож, а то остальные все попрятали лица, так боятся коронавируса. А может, нас, людей?

— Все мы — люди, — со спокойной улыбкой ответил милиционер без маски. Это было единственное, что митингующие за весь вечер услышали от сотрудников УВД.

Многие держали бело-красно-белые флаги. У кого-то они еще из старых «запасов», со времен 1990-х — начала 2000-х, а кто-то шьет их теперь сам. Люди рассказывают, что витебские продавцы в магазинах тканей уже знают, сколько нужно метров на «сцяг», и подсказывают покупателям, какая должна быть ширина полос.

Через час после начала переговоров люди на улице начали волноваться о судьбе своих парламентеров. «Может, их уже задержали и отвели через черный ход в автозак?» — раздавалось из толпы.

Кому-нибудь одному время от времени разрешали зайти в облисполком и через дверь убедиться, что переговоры идут и что с делегатами все в порядке.



В 18.00 люди вспомнили утреннее обещание властей, что в шесть вечера к ним должен выйти заместитель председателя облсовета депутатов Александр Христофоров.

— Шесть часов! — закричали митингующие, напоминая чиновникам про обещание.

Но ни Христофоров, никто другой из здания не вышел.

Сергей пришел на митинг в берете десантника:

— В мирной, независимой стране не должно быть такого зверства по отношению к людям, которые не согласны с итогами выборов. И поэтому сегодня я здесь.

Владимиру Мацкевичу — 67 лет. Но в последние дни он неутомимо ходит на все митинги в Витебске. Говорит, что на «Марше свободы» в воскресенье шел с БЧБ-флагом — его пенсионеру дал кто-то из молодых.

— Пусть лучше [Лукашенко] уходит — этого требует большинство белорусов. За 26 лет запугивания народа его уже просто ненавидят. Пусть прекратят этот беспредел в тюрьмах, освободят всех политзаключенных и задержанных! Белорусы не заслуживают такой власти и такого издевательства. Я был наблюдателем на выборах. Фальсификация немыслимая! — утверждает Владимир Мацкевич.

Еще один витеблянин — 66-летний Анатолий Радкевич, сам пострадал от действий милиции на второй день после выборов, 10 августа:

— Переходил перекресток проспектов Строителей и Победы возле торгового центра «Мега». Вдруг выскочили из автозака «опричники режима». Сразу схватили девушку, которая шла рядом. Потом — меня. Заломали руки, протащили по асфальту. Дали по голове дубинкой. Выкинули из автозака, составили протокол, но я так и не понял, в чем меня обвиняли. Протокол мне почитать не дали, сказали: подписывай. Я отказался. На сутках я не был, меня отпустили. Я тут родился, это мой город. И я хочу спокойно по нему ходить. Боюсь за своих внучек, что их вот так схватят в автозак. Пусть власть отвечает за свое беззаконие!

Через 3 часа переговоры с Шерстневым покинули несколько делегатов. По их словам, они устали от «разговоров ни о чем».

Уже в десятом часу вечера из здания вышли остальные переговорщики. Как прошла встреча, людям рассказал правозащитник Павел Левинов.



В Витебской области после выборов задержали 700 человек. Практически все уже на свободе. В изоляторах, по данным на вечер 17 августа, находились 6 человек. Начальник УВД облисполкома полковник милиции Михаил Гриб пообещал, что их отпустят 18 августа.

Шерстнев заявил, что мирных демонстрантов в Витебске и области не будут больше разгонять.

Губернатор и глава милиции региона заверили делегатов, что не отдавали распоряжений применять силу к мирным протестующим. Гриб пообещал выявить среди подчиненных тех, кто избивал людей, и наказать их.

Власти планируют открыть горячую линию, куда можно позвонить и пожаловаться на действия силовиков. Их, по уверению чиновников, найдут и привлекут к ответственности.

Пересчета голосов не будет. Губернатор заявил, что уже нет бюллетеней и протоколов голосования.

В отношении главы администрации Октябрьского района Сергея Сташевского, который заставил комиссию участка № 25 переписать протокол, чтобы у Светланы Тихановской осталось 20% голосов (есть аудиозапись), проводится проверка.

Митингующие разошлись, уже когда стемнело. Чем они займутся сегодня, 18 августа, пока еще не договорились. Но в планах — снова идти на разговор к представителям власти.

Фото: Алесь Пилецкий