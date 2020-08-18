Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук выступил с заявлением о необходимости срочного создания Национального стачечного комитета и прокомментировал это заявление «Белорускому партизану».

О Национальном стачечном комитете

«Параллельно с созданием стачечных комитетов на предприятиях нам необходимо как можно быстрее, в ближайшие 2-3 дня, создать Национальный стачечный комитет (НСК). И от его имени вступить в прямой диалог с властными структурами о транзите власти в стране.

Ситуация находится в критической точке, властные структуры парализованы и не могут принимать решений, Лукашенко ни под каким предлогом не хочет признавать, что народ окончательно и бесповоротно отказал ему в доверии и требует немедленного ухода.

В свою очередь, избранный президент Светлана Тихановская, заявившая вчера о своей готовности стать Национальным лидером, не может ни сама, ни формируемый ею Координационный совет, начать диалог о транзите власти.

Возникла чрезвычайно опасная для страны ситуация двоевластия. Её надо как можно быстрее разрешить и сделать шаг по выходу из острого политического кризиса. И мы с вами, рабочие, вступившие в бессрочную забастовку, организованные в стачечные комитеты на предприятиях, единственные, кто может это сделать.

Независимые профсоюзы страны уже приступили к созданию стачечных комитетов на своих предприятиях. Создали стачкомы на всех рудоуправлениях шахтёры ОАО «Беларуськалий», где у нас функционирует мощный и эффективно действующий Независимый профсоюз горняков (НПГ).

В ближайшее время с активным участием независимых профсоюзов это сделают рабочие ОАО «Гродно Азот», ОАО «Нафтан» и завод «Полимир», ОАО «Мозырский НПЗ». То же самое вам надо безотлагательно сделать на МТЗ, МАЗе, Гомсельмаше, БелАЗе, Белшине и на всех других предприятиях страны и тотчас делегировать своих представителей в Национальный стачечный комитет.

Можно эту работу вести параллельно и, не дожидаясь создания стачкома, делегировать своего представителя в НСК.

Я и мои коллеги из Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) берём на себя роль координаторов создания НСК.

Указываю адрес электронной почты, куда вы должны как можно быстрее прислать свои предложения по делегированию своих представителей в НСК — bkdp.by@gmail.com. Мой телефон +375 29 616 11 51.

У моего коллеги заместителя председателя БКДП Сергея Антусевича номер телефона +375 29 676 29 73. Мы располагаемся по адресу г.Минск, улица Серафимовича,11, станция метро «Пролетарская», что не только удобно, но и символично.

В ближайшие дни, завтра-послезавтра, мы должны с делегированными вами представителями собраться и сформировать НСК. Медлить нельзя, если даже кто-то не успел это сделать, присоединятся к нам позже.

Наша организация, БКДП, признана не только в стране, но и в мире, входит в Международную конфедерацию профсоюзов (МКП). Сам я являюсь Вице-президентом МКП и членом Административного совета Международной организации труда (МОТ).

Так что на руках у нас с вами хорошие козыри, мы можем активно взаимодействовать как внутри страны, так и на международной арене и использовать возможности и преимущества своего положения для разрешения острого политического кризиса и скорейшего обеспечения транзита власти в стране.

Но для этого необходимо как можно быстрее создать Национальный стачечный комитет и избрать его руководство. Промедление смерти подобно, речь идёт о судьбе нашей Родины, судьбе Беларуси», — говорится в заявлении Александра Ярошука.

В связи с этим заявлением «Белорусский партизан» попросил Александра Ярошука ответить на несколько вопросов.

— Локальные акции солидарности, охватившие Беларусь после фальсификации президентских выборов, переросли в общенациональный протест против узурпации власти Лукашенко. Складывается ощущение, что белорусский руководитель так и не понял, что произошло и почему так случилось.

— Абсолютно неадекватное поведение Лукашенко и его полное непринятие возникшей ситуации являются не только трагедией первого президента, но и драмой с реальной перспективой трагической развязки для страны.

Не признавать того, что тебя отторгает подавляющее большинство народа, требует твоего немедленного ухода и заявляет тебе в глаза об этом может разве что человек, который разом ослеп и оглох.

Можно ещё оспаривать факт избрания президентом Светланы Тихановской, поскольку бюллетени уничтожены и невозможно точно установить, сколько голосов она набрала. Но то, что Лукашенко не избран и его поддержало не 80 процентов граждан страны, нарисованных Центризбиркомом, а в несколько раз меньше, знает уже, наверное, и младенец.

— С 17 августа начали бастовать крупнейшие госпредприятия Беларуси: Беларуськалий, МЗКТ, БМЗ. Являются ли забастовки на госпредприятиях тем самым переломным моментом в мирном протесте?

— Вне всякого сомнения. Сегодня в стране установилась очень опасная ситуация двоевластия. Лукашенко в глазах народа нелегитимен, властные структуры парализованы, Светлана Тихановская и сформированный ею Координационный комитет не могут вступить в диалог с властью.

Единственной силой, которая может взять сейчас на себя ответственность за судьбу страны и обеспечить транзит власти, являются рабочие. Крупнейшие стратегические предприятия страны – ОАО «Беларуськалий», МТЗ, МАЗ, БелАЗ, ОАО «Гродно Азот», МТЗ, ОАО «Нафтан» и завод «Полимир», ОАО «Мозырский НПЗ», Белшина и другие объявили бессрочную забастовку.

Но теперь исключительно важно как можно быстрее создать на бастующих предприятиях стачечные комитеты. Это процесс уже начался, первыми создали стачкомы на предприятиях, где действуют наши организации, независимые профсоюзы – ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Гродно Азот».

Для нас это знакомое дело, и мы объявили о том, что готовы всем остальным помочь создать стачкомы и получить субъектность, чтобы вступать в переговоры со администрациями и требовать выполнения наших требований, главное из которых – немедленный уход Лукашенко.

Но исключительно важно сейчас, наряду с созданием стачкомов на предприятиях, создать Национальный стачечный комитет (НСТ). Опять же мы объявили о том, что БКДП берёт на себя роль координатора создания НСТ.

Мы попросили через социальные сети бастующих и создающих стачкомы рабочих, в частности, я это сделал на своей страничке в Фейсбуке, делегировать нам своих представителей, чтобы мы могли буквально завтра-послезавтра собраться, создать НСТ, избрать его руководство с тем, чтобы получить субъектность на национальном уровне и вступить в прямой диалог с властными структурами о транзите власти.

Друзья, пишите и звоните, мы должны действовать быстро, промедление смерти подобно. Поскольку речь идёт о судьбе нашей Беларуси, и мы с вами единственные, кто может в этот судьбоносный час взять на себя ответственность за выход из острого политического кризиса и обеспечение скорейшего транзита власти.