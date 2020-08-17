Мы все и наша страна переживаем сейчас очень сложный период своей истории.
Когда подлость граничит с героизмом, отчаяние с мужеством, а любовь с
предательством. В этот период мы должны сделать свой выбор, этого требует от
нас время.
В эти дни, когда мы хороним наших героев, я плачу вместе с вами. Это
невероятная потеря для страны – невинно убитые молодые люди. Нам
необходимо поддержать их семьи, их именами мы обязаны в будущем назвать
улицы. Их имена останутся в нашей памяти.
У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не
хотела быть политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой
передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и
вы. Вы, которые поверили в меня, которые дали мне силы. И сейчас каждую
минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы
все сильные и светлые.
Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему
вы это сделали – мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором
оказались 26 лет назад.
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве
национального лидера. С тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный
ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки
подготовили законодательную базу и условия для организации новых
президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут
безоговорочно приняты мировым сообществом.
За прошедшие месяцы стало совершенно очевидным для всего мира, что
белорусы – это люди, которые умеют самоорганизовываться, принимать
правильные решения и способны постоять за себя и за своих близких. Но самое
главное – что это осознали мы сами. Это то осознание, которого нам не хватало
долгие годы. Белорусы сегодня проявляют чудеса героизма, солидарности и
порядочности. Раз за разом мы демонстрируем миру свою преданность идеям
ненасильственного сопротивления, и этим мы доказываем, что правда — не на
стороне силы оружия; правда — на стороне силы духа: честности, порядочности и
отваги.
Эти сигналы будут обязательно услышаны, и мы получим в свои ряды
сторонников во всем мире, которые помогут нам пройти этот сложный период. И в
том числе мы сможем вернуть стране энергию тех белорусов, которые волею
судеб оказались в других странах мира. Они такие же, как и мы; и сегодня они
делают все возможное, чтобы перемены скорее пришли в нашу жизнь. Впервые за
долгие годы мы смогли стать одним целым – белорусами, любящими свою страну.
Сейчас мы не имеем права растерять ту созидательную энергию, те
положительные изменения в обществе, ту решимость, которые обрели, и с
которыми можем изменить нашу страну, превратив ее из страны, где правит коррупция и насилие, в страну для благополучной, безопасной и счастливой жизни.
Нам следует понимать, что одной из важных вещей, которую мы не имеем права
потерять, является независимость Беларуси. Она – та константа, которая не
может быть потеряна ни при каких обстоятельствах.
Мое сердце всякий раз наполнялось любовью и гордостью, когда я узнавала, что
на многих избирательных участках комиссии честно подсчитывали голоса,
игнорируя давление со стороны власти. И как сотрудники силовых структур
складывали щиты к ногам обычных мирных белорусов. Это войдет в историю как
поступки, ставшие приметой этого времени – времени освобождения.
И я хочу обратиться к людям в форме. Белорусы – это люди, которые не любят
насилия. Белорусы щедры и справедливы. И если вы решите не исполнять
преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас
и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, что вы и сами прекрасно это
знаете и понимаете – ведь мы все одно целое, которое кто-то хочет разорвать и
стравить. Мы – белорусы. Мы не имеем права поднимать друг на друга руку. Вы
должны с холодной головой оценивать происходящее, задав себе простой вопрос:
кому выгодно наше противостояние, и кто извлекает из этого самую большую
пользу для себя? Мы – едины! И вы должны знать: мы всегда примем вас, если
ваши помыслы будут чисты, а раскаяние искренним.
Сегодня, как никогда, нам важны силы и терпение. Мы выражаем солидарность с
теми, кто защищает свои права всеми мирными способами, в том числе мирными
митингами и забастовками. Мы поддерживаем друг друга, проявляя взаимопомощь и солидарность, не оставляя друг друга в беде. И весь мир смотрит на нас с восхищением и надеждой и готов помогать как стране в целом, так и каждому.
Наша сила — в вере в себя и друг в друга.
Только вместе мы сможем построить страну для жизни!