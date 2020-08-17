Мы все и наша страна переживаем сейчас очень сложный период своей истории.

Когда подлость граничит с героизмом, отчаяние с мужеством, а любовь с

предательством. В этот период мы должны сделать свой выбор, этого требует от

нас время.

В эти дни, когда мы хороним наших героев, я плачу вместе с вами. Это

невероятная потеря для страны – невинно убитые молодые люди. Нам

необходимо поддержать их семьи, их именами мы обязаны в будущем назвать

улицы. Их имена останутся в нашей памяти.

У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не

хотела быть политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой

передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и

вы. Вы, которые поверили в меня, которые дали мне силы. И сейчас каждую

минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы

все сильные и светлые.

Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему

вы это сделали – мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором

оказались 26 лет назад.

Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве

национального лидера. С тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный

ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки

подготовили законодательную базу и условия для организации новых

президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут

безоговорочно приняты мировым сообществом.

За прошедшие месяцы стало совершенно очевидным для всего мира, что

белорусы – это люди, которые умеют самоорганизовываться, принимать

правильные решения и способны постоять за себя и за своих близких. Но самое

главное – что это осознали мы сами. Это то осознание, которого нам не хватало

долгие годы. Белорусы сегодня проявляют чудеса героизма, солидарности и

порядочности. Раз за разом мы демонстрируем миру свою преданность идеям

ненасильственного сопротивления, и этим мы доказываем, что правда — не на

стороне силы оружия; правда — на стороне силы духа: честности, порядочности и

отваги.

Эти сигналы будут обязательно услышаны, и мы получим в свои ряды

сторонников во всем мире, которые помогут нам пройти этот сложный период. И в

том числе мы сможем вернуть стране энергию тех белорусов, которые волею

судеб оказались в других странах мира. Они такие же, как и мы; и сегодня они

делают все возможное, чтобы перемены скорее пришли в нашу жизнь. Впервые за

долгие годы мы смогли стать одним целым – белорусами, любящими свою страну.

Сейчас мы не имеем права растерять ту созидательную энергию, те

положительные изменения в обществе, ту решимость, которые обрели, и с

которыми можем изменить нашу страну, превратив ее из страны, где правит коррупция и насилие, в страну для благополучной, безопасной и счастливой жизни.

Нам следует понимать, что одной из важных вещей, которую мы не имеем права

потерять, является независимость Беларуси. Она – та константа, которая не

может быть потеряна ни при каких обстоятельствах.

Мое сердце всякий раз наполнялось любовью и гордостью, когда я узнавала, что

на многих избирательных участках комиссии честно подсчитывали голоса,

игнорируя давление со стороны власти. И как сотрудники силовых структур

складывали щиты к ногам обычных мирных белорусов. Это войдет в историю как

поступки, ставшие приметой этого времени – времени освобождения.

И я хочу обратиться к людям в форме. Белорусы – это люди, которые не любят

насилия. Белорусы щедры и справедливы. И если вы решите не исполнять

преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас

и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, что вы и сами прекрасно это

знаете и понимаете – ведь мы все одно целое, которое кто-то хочет разорвать и

стравить. Мы – белорусы. Мы не имеем права поднимать друг на друга руку. Вы

должны с холодной головой оценивать происходящее, задав себе простой вопрос:

кому выгодно наше противостояние, и кто извлекает из этого самую большую

пользу для себя? Мы – едины! И вы должны знать: мы всегда примем вас, если

ваши помыслы будут чисты, а раскаяние искренним.

Сегодня, как никогда, нам важны силы и терпение. Мы выражаем солидарность с

теми, кто защищает свои права всеми мирными способами, в том числе мирными

митингами и забастовками. Мы поддерживаем друг друга, проявляя взаимопомощь и солидарность, не оставляя друг друга в беде. И весь мир смотрит на нас с восхищением и надеждой и готов помогать как стране в целом, так и каждому.

Наша сила — в вере в себя и друг в друга.

Только вместе мы сможем построить страну для жизни!