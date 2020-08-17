Как сообщили редакции Marketing.by игроки белорусского рекламного рынка, многие компании (ритейлеры, банки, мобильные операторы и другие) уже остановили рекламу на всех телеканалах, в том числе — государственных. Среди компаний крупные международные рекламодатели — Danone, Nestlé и другие.

Ситуацию прокомментировал Александр Василевич, руководитель агентства Vondel\Hepta:

«Большинство наших клиентов приостановили рекламу на телевидении. Это заняло определенное время, начиная с прошлой недели, потому что телевидение не снимает рекламу сразу, это занимает несколько дней, особенно если это крупный клиент.

Все надеются, что удаление рекламы — это временная мера, что телевидение станет лучше, чем было раньше. Все зависит от общей ситуации в стране.

Многие спрашивают: а что будет дальше? Но никто не знает. Это могут быть разные сценарии, а их может быть много. Насколько я понимаю, для многих компаний эта мера носит временный характер».