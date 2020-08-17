В возрасте 29 лет умер Айсултан Назарбаев — внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Информацию об этом подтвердила мать Айсултана Дарига Назарбаева.

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважение к нашей невосполнимой утрате», — заявила Дарига Назарбаева. Ее слова опубликованы на сайте Фонда Нурсултана Назарбаева, который она возглавляет.

Ранее о смерти Айсултана Назарбаева сообщило казахстанское издание Zakon.kz. По данным издания, внук первого президента Казахстана умер в Лондоне, причиной смерти предварительно названа остановка сердца.

Айсултан Назарбаев родился в семье старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги и политика Рахата Алиева. Тот занимал высокие государственные посты в Казахстане, но перешел в оппозицию и сбежал за границу. В 2014 году Алиева арестовали в Австрии по подозрению в убийстве двух топ-менеджеров казахстанского банка. Вскоре его нашли повешенным в тюрьме.

Айсултан Назарбаев в 2017 году признался в наркозависимости, а в 2019-м заявил, что семья упрятала его в «частную российскую тюрьму». В том же году он был задержан в Лондоне за то, что укусил полицейского. Его приговорили к принудительному лечению от наркозависимости. В 2020 году Айсултан в фейсбуке обвинил членов своей семьи в коррупции при поставках газа в Россию.