Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал «ужасной» ситуацию в Беларуси в связи с недавними президентскими выборами и последовавшими репрессиями в отношении протестующих.

Он заявил, что американская администрация будет тщательно наблюдать за положением дел в этой стране.

«Мы будем очень внимательно следить за (происходящим — ИФ)», — приводят слова президента западные СМИ.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не считает выборы в Беларуси ни свободными, ни честными. Кроме того, Помпео призвал Минск активнее работать с гражданским обществом для поиска выхода из кризисной ситуации.