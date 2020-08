На фоне массовых акций протеста в Беларуси председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель объявил о проведении в среду, 19 августа, чрезвычайного видеосаммита ЕС по ситуации в Беларуси.

«Народ Беларуси имеет право определить свое будущее и свободно избрать своего лидера. Насилие против протестующих неприемлемо и недопустимо», — написал Мишель в своем микроблоге Twitter 17 августа, передает DW.

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus

The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader

Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed

— Charles Michel (@eucopresident) August 17, 2020