Глава ФРГ заявил, что белорусские участники мирных акций заслуживают солидарность, а также поддержку.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал белорусского коллегу Александра Лукашенко и белорусскую армию не применять силу против демонстрантов, сообщает Sputnik.

«Я обращаюсь к президенту Лукашенко с призывом идти путем переговоров. Я обращаюсь к белорусским военным с призывом не запятнать себя насилием против собственного народа», — заявил он во время своего выступления в Берлине.

Штайнмайер добавил, что участники мирных акций «заслуживают нашу солидарность и поддержку«.