Предприятия выходят на забастовки, среди них — промышленные гиганты. Чего требуют работники. Онлайн

Предприятия намерены продолжить забастовки и акции солидарности. О таких намерениях заявили в том числе промышленные гиганты — «Беларуськалий», «Нафтан», МЗКТ, МТЗ, БМЗ. Среди требований — прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных, сложение полномочий Александра Лукашенко, признание выборов нелегитимными и назначение новых, освобождение политзаключенных. Власти не спешат идти на уступки. В этой ситуации работники предприятий заявляют, что будут отстаивать свои гражданские права через забастовки и акции солидарности. TUT.BY следит за развитием.

Пишут работника МАЗа:

— Нас заперли и не выпускают, нужна помощь.

Работники «Керамина» сказали дректору, что выйдут на улицу. Тот ответил, что полностью поддерживает своих работников и, как прошлый раз, выйдет с ними.

Минск. Колонна работников, которая была у МЗКТ, пришла к МАЗу. Она скандировали: «Выходи!». После этого к ним вышли некоторые работники.

— Гендиректора нет, сказали ждать. Значит, диалога не получается. Поэтому мы, большинство бастующих, вышли сюда, — сказал один из работников МАЗ.

Колонна пошла дальше.

Возле заводоуправления БМЗ собираются люди из всего завода. Приезжают работники из города.

«Нафтан» сейчас.



Минск. Гендиректор МТЗ провел встречу с активистами завода, сообщает «Спутник».

Виталий Вовк заявил, что не будет чинить препятствий работникам, выражающим свою гражданскую позицию в форме отказа от работы. И призвал собравшихся дать спокойно выйти на свои рабочие места тем, кто принял такое решение.

В настоящее время на МТЗ работает корпус сборки тракторов, идет отгрузка готовой продукции.

«Керамин» сейчас.

Александр Лукашенко крупным планом во время того, как работники МЗКТ кричат ему «Уходи!»:

Минск. Мария Колесникова, выступая перед собравшимися у МЗКТ, сказала:

— На вас держится экономика страны. Во всем мире рабочими гордятся. В современной новой Беларуси мы тоже будем гордиться.

Пускай все люди, которые не хотят вас слышать, разрушают заводы, — пускай кто-нибудь из них станет на ваше место и запустит станки. Они этого не смогут сделать. А вы можете. Вы — профессионалы, — заявила Мария Колесникова.

Минск. У МЗКТ собралось несколько тысяч человек. Некоторые заявляют, что намерены пойти к зданию Белтелерадиокомпании, чтобы поддержать бастующих работников.

Гродно. С обращением по поводу сложившейся ситуации в стране выступили сотрудники «Гродноводонакала». На данный момент его подписали 325 человек.

— Работники ГУКПП «Гродноводоканал» возмущены тем, что в стране происходит нарушение Конституции, прав и свобод граждан РБ государственными органами, должностными лицами, которым доверено исполнение государственных функций. Происходит беспрецедентное необоснованное физическое насилие со стороны силовых структур, призванных защищать граждан, по отношению к тысячам мирных демонстрантов во время проведений акций солидарности, использование спецсредств (светошумовых гранат, резиновых пуль, водометов, слезоточивого газа и др.) к безоружным, что является несомненным нарушением наших гражданских прав, в соответствии со ст. 35 Конституции Республики Беларусь, — говорится в заявлении.

Работники «Гродноводоканала» требуют остановить произвольные задержания и насилие по отношению к мирным гражданам и задержанным, освободить задержанных и политзаключенных, остановить их дальнейшее преследование, выйти на диалог с народом, прекратить все формы давления на представителей СМИ.

— Необходимо назначить новые честные выборы с привлечением международных наблюдателей, участием всех альтернативных кандидатов, новыми избирательными комиссиями, новым ЦИКом, открытым подсчетом голосов и публичным оглашением результатов, — сказано в обращении.

Работники обещают, что продолжат делать все возможное для обеспечения качественной и бесперебойной поставки питьевой воды и очищения стоков, и надеются, что их голос и требования будут услышаны.

Лукашенко выступил на МЗКТ перед рабочими. И там ему кричали «Уходи». Не у стен завода (но и там тоже), а прямо на встрече. На что президент заявил:

— Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать.

Минск. Работники МЗКТ, которых собрали на площадке на территории предприятия, сообщают, что президент не вышел для общения с ними. «Всех согнали на площадку, а он в цехе вещает перед группой людей. Выбрали утром я так понимаю», — рассказывает один из работников. «Люди собрались, ждут. Его еще нету. Площадка пуста. Говорят что уже выступает, на там, где собрался завод его нету», — сообщил еще один работник завода.

«Если народ его выбрал, чего он боится? Зачем весь этот цирк с охраной, вертолетом и досмотрами? Это же его страна, его люди. Мы выходим к нему не боясь, почему он боится нас, свой народ?» — задается вопросом один из работников МЗКТ.

Тем временем госСМИ еще в 10.18 разместили первое сообщение якобы со встречи с работниками МЗКТ.

«Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что „плохой“ президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — передает слова Лукашенко телеграм-канал ATN_NEWS.

Сотрудников Белтелерадиокомпании пришел поддержать известный экскурсовод Никита Монич:

По словам нашего журналиста, у БТ появился заместитель главного директора дирекции телепроизводства Эдуард Корзук. Он выступает в качестве переговорщика: слушает людей, уходит в здание к руководителю Белтелерадиокомпании Ивану Эйсмонту и передает слова собравшихся. А потом выходит обратно. Пока Иван Эйсмонт не вышел в забастовщикам:

Жодино. Читатель прислал фото собрания работников БЕЛАЗ.

Это видео нам прислал читатель. По его словам, примерно в 9.00 в Жлобине на БМЗ остановилась одна из линий:

TUT.BY10:20

Минск. С коллективом «Белмедпрепаратов» встречается директор предприятия, сообщают работники. В холле все собравшиеся не помещаются, пришлось переместиться во внутренний двор.

Минск. Собиравшихся у МЗКТ людей просят прекратить несанкционированное массовое мероприятие и разойтись.

На МТЗ установили экран для трансляции выступления Александра Лукашенко на МЗКТ. Напомним, в минувшую пятницу работники МТЗ выходили на акцию протеста в центр Минска.

Легенда белорусского телевидения Светлана Боровская тоже присоединилась к забастовке сотрудников БТ:

На этом видео можно оценить размер колонны, которая двигается к МЗКТ:

Минск. На МЗКТ прилетел на вертолете Александр Лукашенко.

А тем временем к предприятиям стягиваются работники других заводов, в том числе МТЗ, Минского элетротехнического завода.

— Нас несколько сотен человек. Многие остались в надежде, что мирным путем удастся добиться исполнения требований, — говорит один из работников МТЗ, идущий в колонне.

В Минске работники МТЗ и МЭТЗ маршем идут к МЗКТ, чтобы поддержать своих коллег. Напомним, с минуты на минуту на Минский завод колесных тягачей должен приехать Александр Лукашенко:

Поселок Красносельский в Волковысском районе. Забастовку решили устроить на предприятии Красносельскстройматериалы, вышло около 150 человек.

Руководство пытается пояснить, что один день остановка предприятия обойдется примерно в один миллион рублей.

Жлобин. К забастовке также присоединяются работники Белорусского металлургического завода. Об этом говорится в обращении коллектива, адресованном премьер-министру Роману Головченко, министру промышленности Петру Пархомчику, министру внутренних дел Юрию Караеву и генеральному директору ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» Дмитрию Корчику. Работники БМЗ заявляют, что отказываются выполнять трудовые функции с 12.00 до 17.00 17 августа. Если не будут выполнены требования, с 20 августа работники уходят на бессрочную забастовку.

Вот какие требования выдвигает коллектив БМЗ:

отставка действующего президента, Совета министров, Совета республики и Палаты представителей;

проведение новых президентских выборов с допуском независимых наблюдателей, а также наблюдателей из ООН и ЕС;

снятие обвинений с политических заключенных и их немедленное освобождение;

не задерживать тех, кто не нарушает общественный порядок, не призывает к насилию, не наносит урон имуществу, не совершает другие уголовно и административно наказуемые деяния, а также освободить тех, кто был задержаны во время проведения мирных акций, без применения к ним штрафных санкций;

руководству предприятия незамедлительно письменно уведомить местные органы исполнительной, законодательной и судебной власти об обеспокоенности сложившейся общественно-политической обстановкой.

Минск. Утром работники Белтелерадиокомпании вышли на забастовку