Правительство Германии некоторое время назад контактировало с кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской.

Об этом в понедельник, 17 августа, заявил в Берлине официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт, указав также, что на минувших выходных канцлер ФРГ Ангела Меркель общалась со многими европейскими партнерами по поводу ситуации в Беларуси, сообщает DW.

По его словам, федеральное правительство требует от руководства Беларуси прекратить насилие против мирных демонстрантов. Заключенные должны быть освобождены «немедленно и безоговорочно», подчеркнул Зайберт, настаивая на необходимости «национального диалога» между правительством, оппозицией и обществом.

Представитель правительства ФРГ отметил, что определенную роль в пересмотре итогов президентских выборов в Беларуси могла бы сыграть Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По его словам, очевидно, что официальные результаты выборов «не соответствуют реальному мнению в стране».