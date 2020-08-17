Павел Латушко уволен с поста директора Купаловского театра. Информацию об этом TUT.BY подтвердили в пресс-службе театра.

С Латушко досрочно разорван трудовой договор по статье 259 Трудового кодекса. Она звучит так: «По решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут до истечения срока его действия в случае отсутствия виновных действий (бездействия) руководителя организации».

Купаловский театр подчиняется Министерству культуры.

Как заявил перед труппой Павел Латушко, министр культуры Юрий Бондарь сообщил ему, что это решение согласовано с премьер-министром Романом Головченко. Также от него прозвучал совет воздержаться от высказываний своей общественной позиции.

Во время записей одного из обращений главный режиссер театра Николай Пинигин сказал, что из-за этого текста могут быть санкции в адрес генерального директора. В ответ Латушко попросил исходить из того, что решения надо принимать исходя из интересов театра и культуры, а не Павла Латушко.

Гендиректор театра упомянул о наиболее значительных премьерах театра, гастролях за границей, выпуске журнала «Купалаўскі». Он попросил прощения за возможные ошибки, за то, что обидел сотрудников.

В комментарии журналистам Латушко заявил, что не нарушил законодательство.

— Я перакананы, што не парушыў заканадаўства, я выказаў сваю грамадзянскую пазіцыю. Я шчаслівы, што не адзіны. [Звальняць] не зусім правільна за грамадзянскую пазіцыю, але гэта рашэнне наймальніка. [Міністэрства культуры] мае на гэта права.

По словам Латушко, он сам в бытность министром принимал решения об увольнении.

Павел Латушко не жалеет, что принял такое решение.

— Ёсць моманты ў жыцці, калі трэба рабіць выбар. Я быў не гатовы перайсці рысу маралі. Я не магу пагадзіцца, што ў 21 стагоддзі можна збіваць чалавека толькі за тое, што ён можа выказаць свой пункт гледжання. Гэта маё персанальнае, гэта ў душы. Гэта маё права прагаласаваць і выбіраць, хто павінен быць кіраўніком дзяржавы як грамадзяніна. Хтосьці скажа, што я гэта зрабіў позна. Так, шкада. Але лепш зрабіць позна, чым не зрабіць ніколі.

Поэт и оппозиционный политик Владимир Некляев назвал Латушку оппозиционером.

— Я не апазіцыянер, — не согласился тот. — Бо нас большасць.

Каково отношение актеров и сотрудников Купаловского к отставке Латушко?

Слухи об отставке Латушко поползли еще на днях. Сегодня, 17 августа, актеры Купаловского театра во главе с главным режиссером Николаем Пинигиным записали видео. Они заявили, что готовы защитить своего директора.

— Мы — купалаўцы, мы выказалі сваю пазіцыю, — говорит Николай Пинигин. — Таму мы кажам, што нікога не дадзім пакрыўдзіць у гэтай сітуацыі, калі будуць наступствы. Мы гатовыя абараняць любога члена нашага калектыву. Альбо дырэктара, альбо прыбіральшчыцу.

В пресс-службе театра TUT.BY заявили, что актеры готовы написать заявления на увольнение.

В настоящее время в зале собрались Зоя Белохвостик, Роман Подоляко, Павел Харланчук, Марта Голубева и другие сотрудники театра: бухгалтеры, юристы. Также в зале есть сотрудники Горьковского, ТЮЗа, РТБД, Театра белорусской армии, Молодежного театров: актеры пришли поддержать Павла Павловича и купаловцев.

Купаловцы обсуждают приостановку работы театра. Многие из них пишут заявление об уходе из театра. Но Латушко отказывается их подписывать.

Каково отношение Латушко к массовым протестам?

13 августа коллектив Купаловского театра потребовал остановить насилие к мирным гражданам и выступил за пересчет голосов с участием независимых наблюдателей. Театр заявил, что не будет показывать спектакли и готов к забастовке.

14 августа Латушко был вызван в Министерство культуры. Встреча Латушко и министра культуры Юрия Бондаря продолжалась почти час. Тем временем у здания Министерства директора ждали купаловцы и сотрудники других минских театров.

— Дзякуй вялікі за падрымку, дзякуй, што вы сабраліся, — сказал Латушко после встречи. — Скажу вельмі коратка: мы з міністрам культуры абмеркавалі пачатак 101 тэатральнага сезона у Купалаўскім тэатры. Мы працуем разам.

— З юрыдычнага пункту гледжання правядзенне страйку немагчыма, але фактычна гэта сітуацыя мае месца быць. У міністра свае меркаванне, я не гатовы яго каментаваць. Але мы рэальныя, мы не віртуальныя, — ответил Латушко на претензию о том, что актеров назвали фейком и срежиссированной акцией.

В тот же день 14 августа директор Купаловского театра пришел на площадь Независимости к участникам мирной акции. Он заявил, что глава МВД, его зам и другие лица, ответственные за жесткое обращение с задержанными, должны уйти в отставку.

16 августа Латушко заявил, что «власть открыла ящик Пандоры».

— Это означает, что если сегодня не будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые совершали данные деяния, не будет применена судебная процедура при рассмотрении оценки этих ситуаций, в будущем каждый гражданин нашей страны — один, двое, 10, 100 тысяч, миллионы — могут быть подвержены насилию и это не будет наказано. Если мы не совершим эту правовую оценку, мы фактически падаем в бездну.

Вечером того же дня девять народных артистов Беларуси, четырехкратная олимпийская чемпионка Елена Белова, Павел Латушко, актеры, писатели, чиновники и представители других профессий записали открытое обращение к белорусам и, в частности, к армии. Они призвали к немедленной отставке и возбуждению криминальных дел против тех, кто отдавал «злачынныя загады» и «ўсіх службовых асоб, вінаватых ці тых, хто мае дачыненне да гэтых злачынстваў». Также они обратились к армии с просьбой защитить белорусский народ и суверенитет Беларуси.

17 августа над театром был вывешен бело-красно-белый флаг. У Купаловцев требовали снять флаг, но они отказались.

Кто такой Павел Латушко?

Павел Латушко окончил юридический факультет БГУ, хотя начинал учебу на историческом факультете. Также учился на факультете переподготовки при Минском государственном лингвистическом университете.

После учебы пошел в МИД. Сначала был атташе отдела международного публичного права и правовых проблем многостороннего сотрудничества договорно-правового управления, затем работал вице-консулом и консулом генерального консульства Беларуси в Белостоке, потом занял пост пресс-секретаря МИД.

В дальнейшем являлся послом в Польше (2002−2008), министром культуры Беларуси (2009−2012) — на тот момент он оказался самым молодым министром, послом во Франции (2012−2019).

В 2019 году он был назначен директором Купаловского театра.