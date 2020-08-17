В Гомеле более двух тысяч женщин подписали открытое письмо, адресованное губернатору Геннадию Соловью, мэру Петру Кириченко и прокурору Виктору Морозову.

Сегодня в 18.00 они намерены зачитать обращение к властям, сообщает издание Сильные Новости.

Напомним, сбор подписей начался на мирной акции 15 августа. Женщины требовали прекратить политические репрессии и убрать с улиц ОМОН, освободить задержанных на мирных акциях и отменить штрафы, извиниться перед семьями пострадавших, отстранить от должности тех, кто превысил свои должностные обязанности, признать фальсификацию на выборах.