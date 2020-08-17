Сегодня, 17 августа, к зданию Минздрава пришли медики — около ста человек. К ним вышел министр здравоохранения Владимир Караник.

Как сообщает TUT.BY, медики требуют обеспечить доступ врачей на территории ЦИП и ИВС для осмотра пациентов и решения вопроса о госпитализации. Они говорят, что для этих целей уже сформированы бригады из квалифицированных врачей, честно и добросовестно выполняющих свой долг. Они говорят, что недопустимо привлекать других специалистов без согласования с ними.

Возле здания Минздрава собралось около 100 медиков и тех, кто пришел их поддержать. Приехали музыканты — Павел Аракелян и Лявон Вольский. Они разместились прямо на ступеньках Минздрава. Аракелян сказал, что медики — гордость и честь нации, благодаря им люди сохраняют свое здоровье. Он вспомнил начало пандемии коронавируса и вспомнил, как нация сплотилась в помощи медработникам.

У стен Минздрава начался концерт. Лявон Вольский исполняет «Сонца нам дапаможа». Публика хлопает.

К собравшимся вышел министр здравоохранения Владимир Караник. Люди кричат «позор!». Караник спросил, есть ли вопросы, люди кричат «в отставку!». Министр отметил, что требование неактуально, так как сейчас все правительство в отставке.

По словам министра, во время акций протеста погибли два человека, один из них в Минске. В больницах находятся 158 человек, трое в тяжелом состоянии. У всех остальных состояние стабильное, некритичное. На Окрестина шесть задержанных, которых осматривают медики. Министр заявил, что медиков в ЦИП и ИВС допускают.

Караник сказал, что ему стыдно за медиков, которые предлагают не оказывать плановую медпомощь, остановить работу поликлиник. Люди перекрикивали друг друга, министра было не слышно, ему предложили говорить в микрофон или громкоговоритель, но он отказался.

Был вопрос по поводу избитого 16-летнего мальчика, который сейчас лежит в 3-й детской больнице. Караник сказал, что гематомы уже нет, по данным КТ и МРТ. Мальчик в сознании.

Караник подтвердил, что людей из изоляторов забирали на скорой, у них были травмы и ушибы.

Когда Караник решил покинуть собравшихся, люди не давали ему уйти. На что министр заметил, что люди пришли поорать. Когда он направился к машине, собравшиеся стали кричать «позор!» и какое-т о время не давали уехать. В 17.30 около Минздрава оставалось несколько сотен собравшихся.