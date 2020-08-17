Белорусская бегунья Марина Арзамасова написала обращение к белорусам.

«Я хочу жить в сильной, свободной и независимой стране Беларусь!

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Чтобы мои дети росли здесь в мире и спокойствии, в благополучии! Мне каждый день страшно так же, как и всем гражданам нашей страны!

Страшно, что нас завоюет Европа. Страшно, что нас присоединят к России и в обоих случаях сделают дешевой рабочей силой. Страшно, что нас всех уволят, посадят или изобьют. Страшно, что доллар скоро будет 5 (минутка юмора).

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Волосы дыбом от рассказов и видео той жестокости, что творят силовики. Я спортсменка. Каждый день меня разрывает от понимания, что вся политика действующей власти направлена на развитие спорта в нашей стране. И мы оправдываем это высокими результатами и победами наших спортсменов на крупнейших соревнованиях уже много лет!

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Но мы не стоим отдельно от людей. Мы вместе с народом против насилия и жестокости!

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Мы не наркоманы, не безработные с криминальным прошлым, мы хорошо воспитанная молодежь со своим мнением и гражданской позицией!

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Мы все хотим знать правду, понимать всю картину сложившейся ситуации.

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Очень горжусь нашими людьми! Счастлива называть себя белоруской!

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Мира нам и добра! Сильной и независимой Беларуси!» – написала Арзамасова в своем Instagram.