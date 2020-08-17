Cохранение для Лукашенко статус-кво на основании объявленных по итогам голосования 9 августа результатов выборов может привести к введению санкций со стороны международного сообщества. И не только против него лично, его ближайших соратников и крупнейших государственных компаний. Объектами санкций может стать узкая, но влиятельная группа бизнесменов, на разных условиях получившая и получающая щедрые и многочисленные экономические привилегии от нынешней администрации.

В истории белорусского частного бизнеса уже есть несколько примеров, когда его представители становились объектами санкций «на политических основаниях». В нескольких случаях введение ограничений базировалось на внутренних, в некоторых — на внешних обстоятельствах. О самых ярких историях, а также о том, как пережили санкции бизнесмены, которые были им подвергнуты, — в совместном материале Office Life и «Бизнес-ревю».

МИНФИН США VS ТРАСТБАНК

Одной из первых белорусских частных бизнес-структур, оказавшейся под санкциями по политическим мотивам, стал Инфобанк.

В 2004 году в отношении этого учреждения, которое связывали с влиятельным в 2000-х банкиром Виктором Шевцовым, ввела ограничения Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США. Белорусский банк был обвинен американским ведомством в «отмывании денег для режима Саддама Хусейна», заработанных в результате сделок, которые совершались в обход программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие» и с использованием незаконных надбавок и завышенных контрактов.

Банк (с 2005 года он стал называться Трастбанк) обвинение отверг, и следующие 10 лет посвятили тому, чтобы обелить бренд. Это удалось сделать в 2014 году, в котором FinCEN отменила все ограничения на основании «нецелесообразности утверждения, что главной задачей Трастбанка является отмывание денег».

Трастбанк в специально выпущенном по этому поводу пресс-релизе отметил, что «указанное решение явилось результатом проведенной банком масштабной работы для создания эффективной системы внутреннего контроля, активного сотрудничества банка с соответствующими правоприменительными и контрольными ведомствами США и предоставления им исчерпывающих материалов, подготовленных банком с помощью международной аудиторской компании КПМГ».

Юридически Виктор Шевцов больше не является ни владельцем, ни даже миноритарным акционером банка, который в 2016 году был переименован в Банк «Решение».

ГОСДЕП VS «БЕЛТЕХЭКСПОРТ»

В июле 2010 года тоже под американскими санкциями, но на этот раз со стороны Государственного департамента США, оказался крупнейший белорусский экспортер вооружений «Белтехэкспорт».

Компания, созданная на принципах государственно-частного партнерства, в которой частника представлял бизнесмен Владимир Пефтиев, была обвинена в нарушении «Акта о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии».

На протяжении 2011–2012 годов санкции продлевались, но весной 2013 года были сняты. При юридической поддержке той же аудиторской компании КПМГ удалось «подтвердить законность коммерческой деятельности «Белтехэкспорта».

СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА VS ВЛАДИМИР ПЕФТИЕВ, «БЕЛТЕХЭКСПОРТ», «БТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» И ДР.

Начало 2010-х оказалось вообще одним из самых сложных жизненных периодов для Владимира Пефтиева. Вслед за санкциями от американцев в 2011 году к нему прилетел «черный лебедь» от европейцев.

Одна из самых ярких фигур делового мира Беларуси конца 2000-х годов Владимир Пефтиев стал в 2011 году объектом первых в истории личных санкций в отношении бизнесменов. Они были введены против него, а также его нескольких компаний правительством Евросоюза. Санкции предусматривали запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание всех находящихся там активов.

Их причиной стали результаты президентских выборов 2010 года и последовавшие после них брутальный разгон несогласных с ними демонстрантов и уголовные преследования оппозиционеров. В Европе Пефтиева посчитали «главным экономическим советником президента Лукашенко и ключевым финансовым спонсором режима», и в июне 2011 года Совет Евросоюза ввел против него санкции. Под них попали и три его компании: «Белтехэспорт», «БТ Телекоммуникации» и «Спорт-пари». В марте 2012 года санкции были распространены на другие активы, связываемые с именем Пефтиева: «Белтех Холдинг» и его дочерние структуры, спиртоводочный завод «Аквадив», инвестиционную компанию «Системы инвестиций и инноваций», интернет-провайдера «Деловая сеть» и даже на две давно ликвидированные компании — «Сен-Ко» и «БТ Инвест».

Нужно отдать должное Пефтиеву — он практически сразу же начал кампанию по восстановлению на территории ЕС своих личных и имущественных прав. Буквально через месяц после введения санкций (в августе 2011 года) он от себя лично и от компаний оспорил решение Совета Евросоюза. Для представления интересов в Брюсселе бизнесмен нанял известную литовскую юридическую фирму LAWIN. Уже через год, в августе 2012 года, суд в Вильнюсе разморозил счета бизнесмена и этих компаний, арестованных по требованию МИДа Литвы. В течение 2013–2014 годов тоже в судах были аннулированы санкции Совета Евросоюза и постановлено считать, что Владимир Пефтиев никогда не состоял в санкционных списках.

Разморозка счетов и последовавшая потом реабилитация стали, по всей видимости, возможными и потому, что бизнесмен, по крайней мере юридически, вышел из всех своих компаний. Свою долю в главном активе («Белтехэкспорте») он продал в мае 2012 года малоизвестному бизнесмену — гражданину России Дмитрию Гуриновичу.

С тех пор Владимир Пефтиев известен больше своей меценатской деятельностью и участием в написании и издании книг.

СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА VS ЮРИЙ ЧИЖ, «ТРАЙПЛ», ФК «ДИНАМО-МИНСК» И ДР.

В марте 2012 года примерно на тех же основаниях, которые легли в основу обвинения Пефтиева, Совет Евросоюза ввел личные санкции в отношении Юрия Чижа, а также ограничения на его многочисленные компании. Одновременно с Чижом в расширенный черный список попал и Анатолий Тернавский — гражданин России с разветвленным бизнесом на территории Беларуси.

В приложении к документу о расширении санкций утверждалось, что Юрий Чиж «предоставляет финансовую поддержку режиму Лукашенко через холдинговую компанию ООО „Трайпл“, которая активна во многих секторах экономики Беларуси, включая деятельность, ставшую результатом премий и концессий от режима».

Санкции против Чижа и части его активов действовали до ноября 2015 года, пока суд в Люксембурге не постановил их отменить. Основанием для такого решения стало то, что Совет Европы не представил доказательств того, что Чиж «финансово поддерживает авторитарные белорусские власти в обмен на содействие его бизнесу».

Для бизнесмена это стало, наверное, слабым утешением. В марте 2016 года Юрий Чиж был задержан по подозрению в неуплате налогов. Хотя через несколько месяцев он вышел, погасив ущерб, бизнесмен вынужден был распродать почти все свои активы, чтобы расплатиться с кредиторами.

Санкции, скорее всего, стали одной из причин того, что он разошелся и поделил активы со своим партнером Алексеем Олексиным. Последнему пришлось потратить время и деньги, чтобы в процедуре своеобразного due diligence доказать перед международными партнерами прозрачность своего бизнеса.

ГОСДЕП VS TM SERVICES

В феврале 2013 года в поле зрения Государственного департамента США оказались две белорусские компании. Ведомство ввело санкции против головной компании созданного двумя годами ранее холдинга «Системы радиолокации» КБ «Радар» и частной фирмы TM Services.

Поводом стали якобы нарушения этими компаниями положений американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Компании обвинили в том, что они могли внести «материальный вклад в разработку оружия массового уничтожения или крылатых и баллистических ракет».

Про TM Services мало что известно. В СМИ писали, что она занималась разработкой и продажей военных технологий и оборудования, а ее владельцем назывался бизнесмен Юрий Чернявский.