Если ситуация в Беларуси будет развиваться по демократическим правилам, Александр Лукашенко не сохранит свой пост, подчеркнул Олаф Шольц.

«Ужасным диктатором» назвал Александра Лукашенко министр финансов, вице-канцлер и кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). В интервью, опубликованном в воскресенье, 16 августа, на сайте газеты Bild, Шольц заявил, что он, точно так же, как и демонстранты в Беларуси, считает отставку Лукашенко неизбежной.

«Думаю, что тот, кто так обходится со своим народом, потерял всякое право на легитимное управление страной», — отметил Шольц, добавив, что последнее слово, однако, должно оставаться за белорусами.

«У Лукашенко нет поддержки большинства населения. Если все будет развиваться по демократическим правилам, Лукашенко не сохранит свой пост. Мы не приемлем то, что там (в Беларуси. — Ред.) происходит. Это ужасный диктатор», — цитирует политика газета Bild.

Шольц о возможном вмешательстве в ситуацию в Беларуси из вне

При этом заместитель главы правительства ФРГ отметил, что в стране, которой управляют «при помощи брутального насилия», демократические правила не соблюдаются. Именно поэтому позиция Евросоюза относительно протестов в Беларуси должна оставаться «четкой и решительной», указал Шольц. «Необходимо позаботиться о том, чтобы сила и мужество протестующих помогли добиться изменений», — заявил он.

В то же время Шольц подчеркнул, что считает неприемлемым военное вмешательство России или других государств в ситуацию в Беларуси. По его словам, подобный сценарий нарушил бы все правила, установленные международным правом.

Санкции ЕС в отношении Беларуси

Говоря о санкциях ЕС в отношении Беларуси, Шольц отметил, что решения, принятые ранее министрами стран-членов Евросоюза, «точно не станут» последним предпринятым в этом направлении шагом.

«Необходимо дать Лукашенко понять, что так дело не пойдет и что его действия не сойдут ему с рук», — подчеркнул немецкий политик. Какие еще санкции могут быть приняты в отношении Беларуси, «нужно тщательно взвешивать в каждом конкретном случае», добавил Шольц.

Массовые протесты начались в Беларуси после объявления результатов президентских выборов, прошедших 9 августа. Согласно ЦИК Беларуси, победу на них с огромным перевесом одержал Александр Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы Минска и других городов страны, чтобы выразить протест в связи с произошедшими, по их мнению, фальсификациями, и потребовать освобождения политических заключенных.

Для разгона этих демонстраций был задействован ОМОН. В первые дни протестов было проведено около 7000 задержаний. Многие из задержанных демонстрировали после освобождения синяки и кровоподтеки и рассказывали о том, что их пытали.