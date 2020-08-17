«Идеологическая подготовка была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас [сотрудников милиции] будут вешать на суках у дороги. Поэтому защищать эту власть нужно любыми средствами и способами». Посмотрите видеорассказ о событиях последних месяцев действующего подполковника милиции из Лиды, командира роты ППС Лидского РОВД Юрия Махнача.
Речь в видео идет вот о чем:
- Еще в июне Юрию Ивановичу от замначальника Лидского РОВД Дениса Авраменкова поступил приказ разгонять мирный пикет в Лиде. Туда вышли, по словам Махнача, мирные люди — пенсионеры, мужчины, женщины, с детьми и колясками, которые ничего плохого не делали. Он отказался выполнять приказ начальства, который, в свою очередь, поступил тому от замначальника УВД Гродненского облисполкома Александра Шастайло.
- В период предвыборной кампании началась «реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел».
- «Идеология была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги. Поэтому эту власть нужно защищать любыми средствами и способами».
- «В Лиде происходили страшные вещи: избиения людей на территории РОВД, избиения и истязания в автозаках, на мойке автотранспорта РОВД». Юрий Иванович говорит, что это делали сотрудники ОМОНа Гродненского облисполкома и сотрудники Лидского РОВД. В тот момент сам он был в отпуске — потому что еще перед выборами понял, что не может ходить на работу.
- В Лидском РОВД 13 офицеров не согласились с избиениями и истязаниями людей и «с поднятой головой» подали рапорты об увольнении. Они готовы давать показания по фактам противоправных действий на территории Лидского РОВД.
- «Данное выступление исходит лично от меня, мне никто не проплатил, как сейчас модно говорить. Это крик души. С этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо».
- Его аполитичных друзей и знакомых тоже забирали в тапочках от дома — и после задержания они были все синие.
- «23 лучших года жизни я отдал службе — и никогда не мог подумать, что так обернется. Что мы начнем относиться зверски и скотски к людям своей страны. Мне стыдно носить погоны».
Ранее в интервью местной газете Юрий Иванович рассказывал, что «с выбором профессии определился во время службы в армии, а ситуация, когда еще в начале моей карьеры жертвой преступников стал близкий мне человек, еще раз подтвердила: раскрывать преступления, „чистить“ город от нехороших людей — это то, чем я хочу заниматься».
Больше в такой милиции он и некоторые его коллеги работать не хотят.
Завтра, 18 августа, Юрий Иванович должен выйти на работу, чтобы подать рапорт об увольнении.
На минувшей неделе в Лиде, как и в других городах, происходили массовые жестокие задержания. Как рассказывают местные жители, было задержано примерно 300 человек, некоторые были сильно избиты.