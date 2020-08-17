Генеральная прокуратура Беларуси опубликовала в своем телеграм-канале сообщение со ссылкой на список граждан, отбывающих административный арест. А также сообщила о том, что поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

Сообщается, что согласно порядку, установленному Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, данные заявления направляются в Следственный комитет Республики Беларусь для принятия решений по существу.

Также Генеральная прокуратура сообщает, что по каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка, а органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений.

Также в прокуратуру продолжают обращаться граждане, которые не могут установить местонахождение своих родных и близких после массовых акций, состоявшихся на минувшей неделе.

Сообщается, что генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены.

«Предоставляем список граждан, отбывающих административный арест (информация будет обновляться и дополняться)», — говорится в сообщении.