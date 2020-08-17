Клуб болельщиков хоккейного клуба «Динамо-Минск» выпустил публичное обращение к генеральному директору клуба Дмитрию Баскову и к Федерации хоккея Республики Беларусь, сообщает SPORT.TUT.BY.

— Фальсификация выборов, силовое удержание власти, нарушения Конституции и Уголовного кодекса, насилие в отношении мирных людей со стороны силовиков — это всё, что мы наблюдаем в последние дни на улицах, в городах нашей страны, нашей столицы.

Учитывая позицию руководства клуба, отраженную в СМИ, а также информацию, размещенную на официальном сайте от лица клуба, заявляем следующее.

Мы — члены фан-клуба ХК «Динамо-Минск» — объявляем бессрочный бойкот домашних игр, отказываясь от организации домашнего фан-сектора на них и от участия в любого рода мероприятиях клуба и ФХРБ.

Нам стыдно отождествлять себя с гражданами, которые поддерживают беспредел силовиков и геноцид белорусского народа, — говорится в обращении.