Временно поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич заявил, что считает Александра Лукашенко угрозой безопасности государства.

«Поддерживать главу государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата предательством Родины и национальных интересов. Лукашенко должен уйти», — написал Павел Мацуевич на своей странице в Фэйсбук.

Это уже второй дипломат, который выступил против Лукашенко за эти выходные. Ранее посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня в своем видеообращении поддержал протестное движение в стране, а действующую власть и правоохранителей назвал наследниками НКВД 37-годов.