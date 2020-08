View this post on Instagram

Внимание: 🔞 ⠀ Однажды я очень точно сказала «..из ран моей души музыка льётся на пол..». И действительно, когда слова заканчиваются — начинается музыка.. ⠀ Я бы отдала всё, чтобы эта песня никогда не случилась со мной. С каждым из нас. Но, увы.. ⠀ Несколько дней я плакала от бессилия (я не могла уехать к маме в Беларусь, т.к. заболела короной) и от бесконечного сострадания к своему народу. А потом собралась в кучу и придумала, как вместо слёз, реальными действиями ПОМОЧЬ. ⠀ Тогда я связалась с благотворительным фондом by_help и ребятами из «Голос», которые в кратчайшие сроки помогли мне все реализовать. ⠀ Этот ролик, собранный из реальных видео моих соотечественников, вызовет желание отвести взгляд от экрана. Но такие вещи смотреть НУЖНО. Ничего не предпринимать = позволять этому злу вершиться. Возможно, эта работа откроет глаза тем, кто видит новости только «с удобной стороны» или вовсе не хочет видеть, что творит кровавый диктатор со своим народом прямо сейчас. Однако, я призываю: видеть надо, участвовать — надо, не соглашаться со злом — надо! ⠀ Если у вас откликается и вы хотите обозначить это — пожалуйста, переведите ₽ пострадавшим от диктаторского режима в Беларуси по ссылке в хайлайте «уходи». Любое пожертвование сильно поможет. Репост (нажать на самолётик под видео) сильно поможет. ⠀ В понедельник песня будет доступна для скачивания и каждая заработанная копейка уйдёт в фонд by_help .Теперь я друг и попечитель этого фонда тоже, и вы присоединяйтесь🙏 ⠀ Скорее всего, я навсегда невъездная в собственную страну, где живёт моя мама, моя семья и друзья. Мне непросто это даётся, я БОЮСЬ, но делаю потому что не делать не могу.. ⠀ Потому, предвосхищая: если у вас есть желание написать коммент о «сценарии Украины», о «почему ты тогда не там», о «хайпе» или о «достала со своей Беларусью» — просто пройдите мимо, это не нужно сейчас. А вот деньги собрать покалеченным, репрессированным и семьям погибших — нужно. Проявите человечность. ⠀ Верю, Беларусь будет первой страной, которая МИРНО победит. ⠀ Отметила на видео и в хайлайте «уходи» всех, кто помогал делать эту работу. Низкий поклон..🙏 ⠀ «Когда он испугался — Бог улыбнулся»(с) ⠀ Делитесь 🤍❤️🤍 ⠀ #Уходи #жывебеларусь