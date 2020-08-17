Певица белорусского происхождения Рита Дакота опубликовала на своей странице в Instagram новую песню, которая посвящена событиям, произошедшим в Беларуси после президентских выборов.

Как написала Рита Дакота, в клипе на песню «Уходи» собраны видеофрагменты из реальных видео белорусов, а его просмотр может вызвать «желание отвести взгляд от экрана».

«Я бы отдала все, чтобы эта песня никогда не случилась со мной. С каждым из нас. Но, увы…», — призналась певица.

«Этот ролик, собранный из реальных видео моих соотечественников, вызовет желание отвести взгляд от экрана. Но такие вещи смотреть НУЖНО», — написала Дакота.

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Певица также добавила, что с понедельника песня станет доступна для скачивания, а деньги от скачиваний будут направлены в помощь пострадавшим во время протестов.

«В понедельник песня будет доступна для скачивания, и каждая заработанная копейка уйдет в фонд by_help», — добавила Рита Дакота.

«Скорее всего, я навсегда невъездная в собственную страну, где живёт моя мама, моя семья и друзья. Мне непросто это дается, я БОЮСЬ, но делаю, потому что не делать не могу…», — написала Дакота.