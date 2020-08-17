Следственный комитет Республики Беларусь сообщил, что более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек – о получении телесных повреждений в местах временного содержания.

Также СК информирует, что поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, об уничтожении и повреждении имущества (служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры).

Следователи обещают ставшим известным им фактам дать «надлежащую правовую оценку».

Чытайце тэрміновыя навіны на нашым телеграм-канале.