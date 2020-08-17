Белорусский металлургический завод (БМЗ) вновь запустил сталеплавильные печи, в целом производство вернулось в штатные режим.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Запад» представитель предприятия.

«Электросталеплавильные печи восстановили работу, завод работает в штатном режиме», — сказал работник БМЗ.

Он уточнил, что печи были остановлены в понедельник «ближе к обеду». Восстановление работы печей началось примерно в 17 часов и «сейчас они работают в штатном режиме».

Между тем, работник БМЗ подчеркнул, что краткосрочная остановка печей в понедельник «не была забастовкой — это, скорее, акция протеста».

По его словам, в настоящее время на предприятии идет сбор подписей работников под петицией с политическими требованиями. В частности, речь идет о прекращении насилия и проведения повторных выборов с участием международных наблюдателей. «Если эти требования не будут выполнены, то в этом случае БМЗ уйдет на бессрочную забастовку, до их выполнения», — подчеркнул работник предприятия.

Ранее портал TUT.BY сообщал, что работа всех печей остановлена на Белорусском металлургическом заводе.

«Работники БМЗ сообщают, что все три печи остановлены, из них слили металл, завод затих», — говорится в публикации портала.

Со ссылкой на работников tut.by уточняет, что «печи остановлены под давлением рабочих».

По данным портала, работники БМЗ передали генеральному директору список своих требований, под ними подписалось порядка 2 тысяч человек.

«Требования следующие: отставка действующего президента, Совета министров, Совета республики и Палаты представителей; проведение новых президентских выборов с допуском независимых наблюдателей, а также наблюдателей из ООН и ЕС; снятие обвинений с политических заключенных и их немедленное освобождение», — сообщает портал.

Кроме того, рабочие требуют не задерживать тех, кто не нарушает общественный порядок, не призывает к насилию, не наносит урон имуществу, не совершает другие уголовно и административно наказуемые деяния, а также освободить тех, кто был задержан во время мирных протестных акций без применения штрафных санкций.

Они также хотят, чтобы руководство предприятия незамедлительно письменно уведомило местные органы власти «об обеспокоенности сложившейся общественно-политической обстановкой».