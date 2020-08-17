Апошні раз яны бачылі яго 10 дзён таму, перадае Белсат.

Абаронцы распавялі, як ён пачуваецца і што думае пра падзеі апошняга тыдня:

«Как и весь народ Беларуси, Виктор Бабарико скорбит по погибшим соотечественникам и выражает соболезнование пострадавшим, их родным и близким. Он убежден, что недопустимо власти воевать против народа. Пытки ничем и никогда не могут быть оправданы, такое не имеет прощения. Он преклоняет колено перед всеми, кто в эти дни остался верен идеалам свободы и почувствовал себя человеком. Ожидается, что великие дела делают великие люди, но сейчас подтверждается, что великие дела совершают простые люди – люди, которые победили страх. Победа над страхом – это персональная победа у каждого человека. Каждый отдельно взятый гражданин – это и есть страна. Люди победили страх – значит, у нас есть будущее. Они заявили: мы не хотим жить в страхе, злобе и крови. Потому что зло порождает зло. За нами – добро. Победив страх, люди уже победили. Он восхищен мужеством простого человека, и он гордится тем, что он – беларус».