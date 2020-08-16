15 августа в Беларуси простились с погибшим в Минске 11 августа во время акции протеста 34-летним Александром Тарайковским.

По официальной версии, у него в руках сработало взрывное устройство, которое он хотел бросить в силовиков.

Однако есть две видеозаписи, которые показывают, как во время атаки бойцов спецподразделения пред ними падает человек, похожий на Тарайковского. На них видно, что у человека нет никаких взрывных устройств.

Один из лучших мировых специалистов по снайпингу и основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев прокомментировал проекту @wargonzo эти видеокадры.

«Это похоже на рану в области грудины, и кровотечение явно затрагивает желудок. Это может быть эффектом экспансивной пули, и выход будет спереди, если это кровотечение является результатом гидравлического удара. В целом похоже на выстрел из снайперской винтовки с экспансивной пулей (может быть hollow point или plastic point). Скорость, возможно, небольшая. То есть: или дальность, или дозвук», – поделился своими выводами создатель самых дальнобойных снайперских винтовок в мире.

Кроме того, Владислав Лобаев отметил: «Возможен и выстрел из дробовика экспансивной пулей. Выходного отверстия не видно.Также вспышка повторяется в обоих углах, это может быть «буллпап» с приспособлением для стрельбы газовыми патронами или с несколькими боеприпасами».

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