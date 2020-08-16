В Москве после матча ЦСКА — «Тамбов» (2:1) полицейские задержали не менее 15 болельщиков ЦСКА из-за лозунгов «Жыве Беларусь».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева, который оказывает правовую помощь задержанным.

Задержанных обвинили в нарушении правил поведения зрителей во время спортивных соревнований (статья 20.31 КоАП РФ). Им грозят штрафы и запрет посещать стадионы на некоторое время.

Соловьев рассказал, что фанаты стали скандировать «Жыве Беларусь» после того, как белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин забил второй гол в ворота «Тамбова».

«В полиции расценили эти кричалки как политический лозунг и задержали болельщиков», — добавил адвокат.

И флаг в поддержку Белоруссии pic.twitter.com/GyN6RdwkPF — Павел Гуревич (@pavelgurevich13) August 15, 2020

Белорусский футболист Илья Шкурин стал нападающим ЦСКА в январе 2020 года. 15 августа он сообщил в своем инстаграме, что не будет играть за сборную Беларуси до тех пор, «пока действует режим Лукашенко».

15 августа в Москве задержали трех человек, вышедших на акцию солидарности с протестующими в Беларуси возле посольства страны. 12 августа были задержаны менее 11 участников акции в Москве.