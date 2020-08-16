В Минск со всей страны свозят людей на митинг за Лукашенко. На площадь Независимости пригнали тракторы

В Минск со всей страны свозят людей на митинг в поддержку Александра Лукашенко. Кто-то едет добровольно, кому-то предложили премии и отгулы, а кому-то пригрозили на случай отказа от участия, в том числе увольнением и лишением места в общежитии, сообщает TUT.BY.

Сообщается, что из некоторых городов пустили специальные поезда, чтобы доставить участников митинга. К примеру, из Бреста в Минск, по сообщениям, прибудет поезд с 19 вагонами.

Читатель tut.by сообщает, что 10 автобусов едут из Гомельской области — из Мозыря, Наровли, Калинковичей.

Продолжают поступать сообщения от читателей о том, каких работников, в каком количестве приглашали на митинг, какие бонусы за это предлагали и какие санкции обещали в случае отказа.«Учителей школ Витебска вчера уведомили об этом мероприятии, нужно по 2 человека со школы. Обещают материальную помощь и банкет после мероприятия», — пишет читатель.

Издание mogilev.online сообщает, кого отправляют из Могилева и области.

Металлургический завод — 70 человек.

Буйничская библиотека — 2 человека.

Все начальники частей, их заместители и остальные офицеры МЧС Могилева, не работающие по суткам.

Второй цех «Белтелеком Могилев» — 2 человека. Читатель издания отмечает, что нашелся лишь один человек, согласившийся поехать. К нему присоединился сосед, который не работает в «Белтелекоме».

Могилевский мясокомбинат — 30 человек инженерно-технических работников. «Под угрозой увольнения везут в Минск, типа на выставку. (На выставку под угрозами, да!!!) Люди боятся, после репостов, что скорее всего хотят столкновения кто за Лукашенко, типа, и народа мирной акции», — отмечает читатель (стилистика сохранена).

Читательница портала KYKY живет в Быхове, водит своего ребенка в первую школу. Внезапно ей позвонила учительница и сказала завтра в 12:00 прийти «поговорить о 1 сентября». Что странно — прийти не в школу, как обычно это происходит, а почему-то на городской стадион. По словам нашей собеседницы, звонки с подобными просьбами поступили сразу несколькими родителям. Некоторые из них откликнулись на просьбу педагога.

Женщина полагает, что родителей «заманивают» на стадион под фейковым предлогом — на самом деле там, по ее предположению, состоится митинг за Лукашенко.

Работников КУП «ЖРЭУ Ленинского района Могилева» тоже отправляют в Минск, пишут читатели.

Едут работники сельскохозяйственной академии из Горок.

Также отправляется «Бабушкина крынка», в основном руководство.

Отправляют людей из Могилевского горводоканала, с Могилевской железной дороги. По информации читателя, из железнодорожников согласились ехать только те, кто реально «за». А вот работники Могилевтрансмаша, по предварительной информации, отказались ехать!

Вот так собирались на поездку работники Дрибинского райисполкома.

В Гомеле собралась колонна из 22 автобусов и 4 микроавтобусов. Примерно в 7.35 они уехали, сообщает издание «Сильные Новости».

Приходит много сообщений об отказах ехать на митинг. Также во многих городах страны водители отказываются везти работников в Минск.

Поступили также сообщения о том, что работников некоторых предприятий просят прийти на площадь Независимости к 14.00. Напомним, там в это время запланирован Общенациональный марш за свободу.

Тем временем утром вход и выход из метро на площадь Независимости закрыты. А у дома правительства появились тракторы и комбайны.