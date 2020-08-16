Российские правоохранительные органы объявили в розыск создателя белорусского телеграм-канала Nexta Степана Путило.

Как сообщил «Коммерсантъ», информация об этом содержится в базе данных МВД.

В субботу, 14 августа, стало известно о возбуждении в Беларуси уголовного дела против Степана Путило – он обвиняется в организации массовых беспорядков.

Проект Nexta был основан в 2015 году как ютьюб-канал, через два года он расширил распространение своих материалов в телеграм-канале Nexta.

Создатель и главный редактор обоих каналов Степан Путило в настоящее время живёт в Польше.

В субботу, 15 августа, стало известно, что в России объявлен в розыск незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало.