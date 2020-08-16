Игорь Лещеня, который работал еще в МИД СССР, впечатленный поступающей информацией с родины о зверствах милиции в отношении граждан, вышедших на мирные акции протеста против фальсификации результатов выборов президента, заявил о солидарности с белорусским народом.

Он озабочен тем, что сотни его соотечественников на себе почувствовали, что в полной мере восстановлены традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века.

Лещеня, как уроженец Жодино, поддержал выступивших за перемены в стране рабочих БелАЗа и выразил надежду на лучшее будущее в Беларуси.

«Я – с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок. Я искренне надеюсь, что будущее моей Беларуси будет основано на учете мнений всех слоев общества и представителей различных политических партий. Белорусы выстрадали это», – сказал он в своем видеообращении.

Чытайце тэрміновыя навіны на нашым телеграм-канале.