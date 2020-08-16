Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает ложное заявление Александра Лукашенко об усилении сил НАТО на границе с Беларусью отчаянной попыткой доказать, что стране нужна помощь России.

Министр снова назвал Лукашенко «бывшим президентом Беларуси», сообщает портал ru.DELFI.lt.

«Последнее заявление бывшего президента Беларуси о растущей концентрации сил НАТО у границ Беларуси — ложь. Похоже, он отчаянно пытается доказать, что необходима помощь России и полностью подрывает независимость страны. Печально», — написал Л. Линкявичюс в воскресенье в Twitter.

В то время как в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов выборов и насилия со стороны полиции, Лукашенко в воскресенье обвинил НАТО и соседние страны, включая Литву, в неоправданном давлении.

«Танки и самолеты находятся в 15 минутах полета от наших границ. Войска НАТО ползут к нашим воротам. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша дорогая Украина и их лидеры говорят нам провести новые выборы», — сказал Лукашенко во время воскресного митинга на площади Независимости в Минске перед Домом правительства.