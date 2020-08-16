IT-предприниматель Виктор Прокопеня написал в Facebook, что его проект, криптобиржа Currency.com, перечислила 100 тысяч долларов тем, кто пострадал во время протестов.

«Друзья, смотря на все ужасы, которые произошли с людьми за последние дни, мы не можем до конца осознать весь этот кошмар. Мы понимаем, что здоровье и психика множества людей сломаны на долгое время, если не навсегда, — написал Виктор Прокопеня. — Главное, что мы можем сейчас сделать — это проявить солидарность, оказать материальную поддержку. Поэтому наша компания currency.com выделяет в фонд пострадавших 100 000 долларов, которые пойдут на их реабилитацию. В ближайшие дни мы откроем возможность жертвовать деньги пострадавшим для всех клиентов currency.com. Призываю ИТ и бизнес-сообщество присоединиться», — написал он.