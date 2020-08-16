Фото: mk.by

Судя по всему, все спецподразделения МВД Беларуси приложили руку к подавлению акций протеста в стране.

Хотя самих спецподразделений не так много, они весьма действенны. А информация о них зачастую весьма скупая.

Thinktanks.by составило перечень и описание спецподразделений МВД Беларуси:

в/ч 3214

В январе 1993 года учебная рота специального назначения 362-го Краснознаменного мотострелкового полка внутренних войск МВД Республики Беларусь (в/ч 3214) была преобразована в 5-й отдельный Краснознаменный батальон специального назначения внутренних войск. В ноябре 1994-го, в связи с переподчинением Министерству внутренних дел и передачей в состав внутренних войск 334-го гвардейского мотострелкового полка 120-й гвардейской мотострелковой дивизии Вооруженных Сил, 5 обсн был преобразован в 3-ю отдельную Краснознаменную бригаду оперативного назначения внутренних войск МВД.

Какие спецподразделения есть у белорусского МВД

13 октября 2006 года Указом президента 3-я отдельная Краснознаменная бригада оперативного назначения была переименована в 3-ю отдельную Краснознаменную бригаду специального назначения внутренних войск.

Именно здесь присяга военнослужащих заканчивается словами «Служу Президенту и Отечеству!»

СОБР

29 июня 1999 года приказом министра внутренних дел № 014 в внутренних войсках МВД был создан специальный отряд быстрого реагирования (СОБР), в строй которого встали, в основном, офицеры и прапорщики в/ч 3214.

Какие спецподразделения есть у белорусского МВД
Фото Беларусь Сегодня

16 декабря Deutsche Welle опубликовала интервью с Юрием Гаравским, бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси. Он утверждает, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах противников Лукашенко — экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и предпринимателя Анатолия Красовского, поддерживавшего белорусскую оппозицию. Павличенко, заявил Гаравский, лично застрелил похищенных.

Алмаз

Отряд специального назначения Министерства внутренних дел БССР «Беркут» был создан 2 января 1991 года в соответствии с приказом МВД СССР от 14 декабря 1990 года. Это было первое спецподразделение министерства внутренних дел на территории республики. Первоначально, отряд «Беркут» находился в подчинении управления по исполнению наказаний МВД БССР.

Какие спецподразделения есть у белорусского МВД

Первым командиром подразделения был назначен капитан милиции В. В. Наумов (в последующем министр внутренних дел – прим. Thinktanks.by), тогда ещё командир патрульной роты. По его инициативе «Алмаз» был преобразован в спецподразделение с подчинением непосредственно министру.

На сегодняшний день специальное подразделение по борьбе с терроризмом «Алмаз» (СПБТ «Алмаз») — антитеррористическое спецподразделение Министерства внутренних дел Беларуси.

В составе спецподразделения имеются сапёрное подразделение и кинологическая служба.

Основными задачами «Алмаза» являются:

  • предотвращение террористических актов;
  • обнаружение и обезвреживание взрывных устройств;
  • проведение специальных мероприятий по обнаружению и задержанию опасных вооруженных преступников, по изъятию фальшивых денежных знаков, наркотических, химических и радиоактивных веществ и боеприпасов;
  • обеспечение физической безопасности оперативного состава МВД;
  • проведение поисковых и разведывательных мероприятий;
  • охрана судей и лиц контролирующего состава республики, высших лиц государства и иностранных делегаций.

Таким образом, специфика «Алмаза» разгон массовых акций протеста не предусматривает.

ОМОН

В 1988 приказом Министерства внутренних дел СССР на территории Советского Союза были созданы первые 19 отрядов милиции особого назначения.

В том же году приказом управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, в связи с увеличением числа опасных преступлений, сопряжённых с насилием, жесткостью и дерзостью, активизацией деятельности неформальных организаций, в том числе экстремисткой направленности, был образован первый в республике отряд милиции особого назначения (Минский ОМОН).

После распада СССР ОМОН остался в юрисдикции МВД Республики Беларусь и в оперативном подчинении ГУВД Мингорисполкома.

В последующем, аналогичные подразделения были созданы во всех областных центрах Республики Беларусь.

На заре своего становления минский ОМОН насчитывал всего несколько взводов, чуть позже были сформированы 3 роты. ОМОН сегодня — это 8 оперативных рот и два отдельных взвода, базирующиеся в Уручье.

В составе подразделения имеется также женский взвод.

Т.е. фактически минский ОМОН по численности равен полку или некотором бригадам.

Какие спецподразделения есть у белорусского МВД
Фото sputnik.by

Минский ОМОН стал кузницей кадров для МВД. За прошедшие 30 лет сменилось семь командиров отряда, один из них – нынешний министр внутренних дел Юрий Караев. Другой замминистра МВД Александр Барсуков.

Стрела

Специальное подразделение дорожно-патрульной службы «Стрела» Министерства внутренних дел Республики Беларусь было создано приказом министра внутренних дел Республики Беларусь Егорова В.Д. от 27.02.1993 года и первоначально называлось — специализированное подразделение ДПС ГАИ по сопровождению и эскортированию глав делегаций иностранных государств. В начале 2006 года подразделение получило свое сегодняшнее название.

Какие спецподразделения есть у белорусского МВД

Подразделение выполняет задачи по сопровождению высших должностных лиц и эскортированию глав делегаций иностранных государств в случаях, предусмотренных дипломатическим протоколом, контролирует работу подразделений ГАИ, помогает в обеспечении безопасности дорожного движения регионам, следит за соблюдением дорожной дисциплины сотрудниками милиции. Отличительная особенность «Стрелы» в том, что она работает не по принципу территориальности, а по всей Беларуси.

В состав специального подразделения входит пять служб:

  • оперативно-дежурная служба;
  • служба эскортирования;
  • служба сопровождения;
  • служба специальных мероприятий;
  • служба информационно-аналитической работы и материально-технического обеспечения.

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