Какие спецподразделения есть у белорусского МВД

Судя по всему, все спецподразделения МВД Беларуси приложили руку к подавлению акций протеста в стране.

Хотя самих спецподразделений не так много, они весьма действенны. А информация о них зачастую весьма скупая.

Thinktanks.by составило перечень и описание спецподразделений МВД Беларуси:

в/ч 3214

В январе 1993 года учебная рота специального назначения 362-го Краснознаменного мотострелкового полка внутренних войск МВД Республики Беларусь (в/ч 3214) была преобразована в 5-й отдельный Краснознаменный батальон специального назначения внутренних войск. В ноябре 1994-го, в связи с переподчинением Министерству внутренних дел и передачей в состав внутренних войск 334-го гвардейского мотострелкового полка 120-й гвардейской мотострелковой дивизии Вооруженных Сил, 5 обсн был преобразован в 3-ю отдельную Краснознаменную бригаду оперативного назначения внутренних войск МВД.

13 октября 2006 года Указом президента 3-я отдельная Краснознаменная бригада оперативного назначения была переименована в 3-ю отдельную Краснознаменную бригаду специального назначения внутренних войск.

Именно здесь присяга военнослужащих заканчивается словами «Служу Президенту и Отечеству!»

СОБР

29 июня 1999 года приказом министра внутренних дел № 014 в внутренних войсках МВД был создан специальный отряд быстрого реагирования (СОБР), в строй которого встали, в основном, офицеры и прапорщики в/ч 3214.

16 декабря Deutsche Welle опубликовала интервью с Юрием Гаравским, бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси. Он утверждает, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах противников Лукашенко — экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и предпринимателя Анатолия Красовского, поддерживавшего белорусскую оппозицию. Павличенко, заявил Гаравский, лично застрелил похищенных.

Алмаз

Отряд специального назначения Министерства внутренних дел БССР «Беркут» был создан 2 января 1991 года в соответствии с приказом МВД СССР от 14 декабря 1990 года. Это было первое спецподразделение министерства внутренних дел на территории республики. Первоначально, отряд «Беркут» находился в подчинении управления по исполнению наказаний МВД БССР.

Первым командиром подразделения был назначен капитан милиции В. В. Наумов (в последующем министр внутренних дел – прим. Thinktanks.by), тогда ещё командир патрульной роты. По его инициативе «Алмаз» был преобразован в спецподразделение с подчинением непосредственно министру.

На сегодняшний день специальное подразделение по борьбе с терроризмом «Алмаз» (СПБТ «Алмаз») — антитеррористическое спецподразделение Министерства внутренних дел Беларуси.

В составе спецподразделения имеются сапёрное подразделение и кинологическая служба.

Основными задачами «Алмаза» являются:

предотвращение террористических актов;

обнаружение и обезвреживание взрывных устройств;

проведение специальных мероприятий по обнаружению и задержанию опасных вооруженных преступников, по изъятию фальшивых денежных знаков, наркотических, химических и радиоактивных веществ и боеприпасов;

обеспечение физической безопасности оперативного состава МВД;

проведение поисковых и разведывательных мероприятий;

охрана судей и лиц контролирующего состава республики, высших лиц государства и иностранных делегаций.

Таким образом, специфика «Алмаза» разгон массовых акций протеста не предусматривает.

ОМОН

В 1988 приказом Министерства внутренних дел СССР на территории Советского Союза были созданы первые 19 отрядов милиции особого назначения.

В том же году приказом управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, в связи с увеличением числа опасных преступлений, сопряжённых с насилием, жесткостью и дерзостью, активизацией деятельности неформальных организаций, в том числе экстремисткой направленности, был образован первый в республике отряд милиции особого назначения (Минский ОМОН).

После распада СССР ОМОН остался в юрисдикции МВД Республики Беларусь и в оперативном подчинении ГУВД Мингорисполкома.

В последующем, аналогичные подразделения были созданы во всех областных центрах Республики Беларусь.

На заре своего становления минский ОМОН насчитывал всего несколько взводов, чуть позже были сформированы 3 роты. ОМОН сегодня — это 8 оперативных рот и два отдельных взвода, базирующиеся в Уручье.

В составе подразделения имеется также женский взвод.

Т.е. фактически минский ОМОН по численности равен полку или некотором бригадам.

Минский ОМОН стал кузницей кадров для МВД. За прошедшие 30 лет сменилось семь командиров отряда, один из них – нынешний министр внутренних дел Юрий Караев. Другой замминистра МВД Александр Барсуков.

Стрела

Специальное подразделение дорожно-патрульной службы «Стрела» Министерства внутренних дел Республики Беларусь было создано приказом министра внутренних дел Республики Беларусь Егорова В.Д. от 27.02.1993 года и первоначально называлось — специализированное подразделение ДПС ГАИ по сопровождению и эскортированию глав делегаций иностранных государств. В начале 2006 года подразделение получило свое сегодняшнее название.

Подразделение выполняет задачи по сопровождению высших должностных лиц и эскортированию глав делегаций иностранных государств в случаях, предусмотренных дипломатическим протоколом, контролирует работу подразделений ГАИ, помогает в обеспечении безопасности дорожного движения регионам, следит за соблюдением дорожной дисциплины сотрудниками милиции. Отличительная особенность «Стрелы» в том, что она работает не по принципу территориальности, а по всей Беларуси.

В состав специального подразделения входит пять служб: