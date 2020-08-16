Подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси с 17 по 20 августа выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство на участок местности вблизи Островца (вблизи БелАЭС, Гродненская область, около границы с Литвой), сообщило Минобороны страны.

«С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны «Гожский» и «Неман». Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам», — говорится в сообщении Миноброны.

В сообщении также отмечается, что «подразделения 147, 1146 и 740 зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве».

Кроме того, «в рамках батальонного тактического учения личный состав 103 воздушно-десантной бригады (базируется в Витебске) выдвинется на полигон «Гожский», где совместно с органами пограничной службы отработает вопросы усиления участков Государственной границы», проинформировали в министерстве.

Миноброны также анонсировало танковые учения вблизи границы с Литвой. «Также в этот период на «Обуз-Лесновском» и «Гожском» полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6 и 11 отдельных механизированных бригад», — говорится в сообщении.

Накануне Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно.

«То, что происходит на этих территориях, спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно», — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» в субботу.