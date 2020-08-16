Одна из волонтерок штаба не зарегистрированного кандидатом в президенты Виктора Бабарико получила от него письмо. Напомним, что сам он находится в СИЗО КГБ.

Отправлено письмо 13 августа 2020 года. Вот что пишет Бабарико:

“Сейчас очень непростое время для определения каждого из нас. Мы опять стоим перед выбором: вернуться к старому либо продолжить строить новое, расширяя круг сопереживающих.

Конечно, это вызов для каждого из нас, но так уж устроена наша жизнь: все время выбирать:) При любом раскладе я искренне всем вам благодарен за эти месяцы. Вы — лучшие и точно достойны жить в свободной и счастливой стране со свежим запахом свободы, а не страха. Так что всем мой огромный привет и восхищения:)!”