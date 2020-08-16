Адвокат Бабарико призвал членов избирательных комиссий каяться быстрее

Александр Пыльченко сообщает, что к нему поступают обращения от членов избирательных комиссий, работавших на прошедших выборах президента, об оказании им юридической помощи в подготовке заявлений в правоохранительные органы о явке с повинной.

Он напоминает, что явка с повинной – это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Она гарантирует назначение предусмотренного законом наказания в размере, не превышающем половины максимального срока или размера наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств.

Адвокат предупреждает, что признания в совершенном преступлении могут быть признаны явкой с повинной лишь в том случае, если уголовное дело еще не возбуждено. Например, по вашему избирательному участку вы явились первым в следственные органы или пришли группой и вам неизвестно, что подобные заявления уже поданы и уголовное дело возбуждено, так как любая явка с повинной служит поводом к возбуждению уголовного дела.

Пыльченко отмечает, что помимо личных заявлений можно подготовить и коллективную явку от нескольких членов комиссии. Если кто-то ранее участвовал в избирательных комиссиях по выборам в палату представителей или президента, он в этом же заявлении (явке с повинной) может указать, что готов заключить досудебное соглашение и сообщить органу расследования о ранее совершенных преступлениях.

Законом предусмотрена личная явка в правоохранительный орган, а текст заявления надо писать своей рукой. Если есть возможность, к нему надо прилагать подтверждающие документы, в том числе фото.

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