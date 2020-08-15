Сотрудников Белтелерадиокомпании вызвали на экстренную встречу с Натальей Кочановой и Натальей Эйсмонт (обновляется)

Сотрудников Белтелерадиокомпании срочно вызвали на встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт, сообщает TUT.BY.

Телевизионщики стали подъезжать к зданию Белтелерадиокомпании к шести часам 15 августа. Некоторые были с детьми, поскольку гуляли неподалеку. О чем пойдет речь на встрече — пока неизвестно. Прежде в соцсетях циркулировали слухи о том, что ряд сотрудников БТ собирается объявить забастовку.

Около шести часов к зданию Белтелерадиокомпании приехали Наталья Кочанова и Наталья Эйсмонт. Они под крики людей «Правду!» и «Позор!» зашли в здание. Всего здесь около двух десятков человек, но их число растет. У них в руках плакаты.

Встречу с сотрудниками Белтелерадиокомпании Наталья Кочанова начала с того, что 80% населения на выборах проголосовало за Лукашенко, После этих слов те, кто не голосовал за Лукашенко, стали поднимать руки. Оказалось, что таких в зале большинство.

Чуть раньше внутрь здания зашел председатель официального союза журналистов, политический обозреватель БТ Андрей Кривошеев.

Около 18.30 из здания вышла Наталья Бибикова, режиссер телеканала «Беларусь 3». Она рассказала, что на встрече присутствует примерно 40 сотрудников БТ. Они спрашивают у Кочановой и Эйсмонт, «как они могли такое допустить, почему они не показывают правду».

— В ответ льется вода водой, результата не будет от этой встречи, — считает она. — Мы в понедельник планировали выходить на забастовку, чтобы телеканал просто встал. Пусть показывают старые фильмы. Но сегодня такое произошло, что теперь неизвестно, что будет.

Сама Наталья покинула встречу, потому что ей сложно находиться там с ребенком. Но встреча все еще продолжается.

Стихийный митинг у здания Белтелерадиокомпании

Тем временем, у здания на Макаенка, 9 начался стихийный мирный митинг. Приехал и экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Под аплодисменты он взял у людей плакат «Покажите людям правду» и встал с митингующими в один ряд. Люди кричат «Забастовка» и «Покажи Окрестина». Сотрудники БТ продолжают прибывать на экстренное собрание.

Бывший ведущий Белтелерадиокомпании Денис Дудинский принёс ко входу наклейку с «Требованиями к Белтелерадиокомпании», среди которых прекратить эфир и допустить в эфир журналистов с объективной информацией.

Дудинский попытался передать сотрудникам БТ требования и свежий выпуск «Комсомольской правды в Белоруссии», посвящённый пыткам и избиениям мирных демонстрантов. Газету охранник не взял, она осталась лежать у входа.

Что говорила Кочанова на БТ?

Рассказывает читатель @nashaniva: «Качанова говорила заученными фразами про протесты по методичке, про то, что разорвёт их! страну… Эйсмонт то же самое. Люди начали подписывать заявление о забастовке с требованиями политическими, в том числе и уходить. Людей сначала не выпускали через центральный вход, говорили идти через гаражи. Люди стояли все равно внутри у главного входа. Входящая Эйсмонт сказала: «Что, боитесь выходить?». Люди сказали, что их не выпускают и Эйсмонт разрешила выпустить их«.

В понедельник должно состояться окончательное собрание коллектива БТ, на котором будет принято решение о забастовке.

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