Штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской сообщил о начале формирования Координационного совета для трансфера президентской власти.

Об этом говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба Тихановской.

«Координационный совет — это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти», — уточняется в сообщении.

Сейчас принимаются заявки на участие в совете.

Примерный портрет члена Координационного совета:

1) Пользуется большим уважением в обществе, ему доверяет та широкая социальная группа, которую он представляет (например, врачи, учителя, рабочие, бизнес-сообщества) или он является авторитетом для большинства белорусов (известные писатели, спортсмены и т.д.).

2) Является гражданином Беларуси, готов очно и лично участвовать в работе совета на территории Беларуси, в Минске.

3) Считает, что при подсчете голосов на выборах были допущены серьезные нарушения, что уже привело к недопустимому насилию, и поэтому требуется немедленная реакция общества для организации трансфера власти.

4) Готов делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения, уважать мнение других членов совета.

Информацию можно отправлять на электронную почту sovet09082020@gmail.com

Ранее, 14 августа, Тихановская предложила создать Координационный совет для обеспечения трансфера власти в Беларуси. Она заявила, что в совет должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в диалоге и мирной передаче власти.