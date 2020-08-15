Петиция с просьбой к Илону Маску подключить Беларусь к проекту бесплатного спутникового интернета Starlink опубликована на платформе Change.org.

В тексте петиции говорится о том, что в течение нескольких дней в Беларуси практически отсутствовал интернет-доступ. Авторы обращения к Маску считают, что власти специально отключили доступ к глобальной сети, «чтобы мирные демонстранты не могли взаимодействовать друг с другом и чтобы правда о полицейских преследованиях не стала известна мировому сообществу».

«Более того, белорусские эмигранты не могли связаться со своими близкими в стране, им больно не знать, что с ними происходит», — добавили инициаторы петиции.

«Пожалуйста, помогите нам положить конец этой несправедливости и вернуть нам право на свободу мнений и их свободное выражение через Интернет», — призвали они Илона Маска.

В настоящее время интернет-доступ в Беларуси восстановлен, но авторы петиции опасаются, что ситуация снова может измениться в ближайшие дни.