США приветствуют освобождение в Беларуси части задержанных демонстрантов, однако считают это недостаточным, заявил в субботу глава госдепартамента Майк Помпео.

«Мы рады, что некоторые участники акций протеста отпущены на свободу, однако этого, конечно, мало», — сказал он на пресс-конференции в Польше, передает «Интерфакс».

Помпео напомнил, что ранее власти США заявляли, что не считают выборы в Беларуси ни свободными, ни честными.

«Нам нужно поддерживать белорусский народ, чтобы у него были свобода и суверенитет», — добавил госсекретарь США.

Кроме того, он призвал Минск активнее работать с гражданским обществом для поиска выхода из кризисной ситуации.