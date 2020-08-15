Петербуржцы вышли на акцию в поддержку белорусов и хабаровчан (фото)

В Петербурге в субботу проходит акция в поддержку протестующих в Беларуси, Хабаровске и Куштау.

По оценкам корреспондента «Росбалта», к началу мероприятия собрались около 180 человек, людей становится все больше. Активисты раздают флажки с надписью «солидарность» и изображением голубей — символом протестов на Дальнем Востоке. Любой желающий может написать пожелания митингующим, а организаторы отправят письма в соответствующий регион или страну.

Акция проходит под наблюдением полиции — на место прибыли пять автомобилей, фургоны ОМОН и Росгвардии. Полицейский предупредил, что мероприятие не согласовано, поэтому «возможны задержания». Собравшиеся на это отреагировали неодобрительно.

Присутствующие выстроились в линию вдоль Невского проспекта.

Протестующие держат в руках плакаты, цветы и флажки с изображением голубей — символа акций на Дальнем Востоке. Проезжающие водители сигналят в ответ, чем вызывают аплодисменты и одобрительные возгласы.