"Не забудем! Не простим!" — акция в память о погибшем Александре Тарайковском в Минске

15 августа в Минске у станции метро «Пушкинская» проходит многотысячная акция памяти 34-летнего Александра Тарайковского — минчанина, который погиб здесь в ночь на 11 августа в ходе акции протеста.

Сотни людей идут по улице Притыцкого и проспекту Пушкина к месту стихийного мемориала. Машины сигналят, на многих — белые ленты. Люди держат в руках белые и красные цветы. Жители близлежащих домов массово вывешивают бело-красно-белые флаги, пишет «Наша Ніва».

Идет сбор пожертвований для семьи погибшего. Кладут по 50, по 100 рублей.

Ровно в 12 часов у метро погибшего почтили минутой молчания. Машины перестали сигналить. Площадь затихла. После минуты молчания люди начали скандировать: «Не забудем! Не простим!».

Белорусский певец Макс Корж пришел на Пушкинскую, чтобы почтить память Александра Тарайковского.

Собрались тысячи людей, и они продолжают подходить — с цветами и свечками. После возложения цветов у народного мемориала они начинают выстраиваться в две цепи вдоль улицы Притыцкого.

Акция памяти погибшего Александра Тарайковского с высоты. pic.twitter.com/ccCxCwmbb9 — TUT.BY (@tutby) August 15, 2020

МВД заявило, что Тарайковский погиб в результате взрыва неустановленного устройства, которое он якобы бросал в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Однако имеющиеся видеозаписи событий той ночи эту версию не подтверждают. Друзья и родные Тарайковского не верят официальной версии и заявляют в СМИ, что на митинг он пошел в шортах и майке, а при себе у него был только телефон.

Сегодня похороны Александра, прощание прошло в ритуальном зале на улице Ольшевского. Родственники погибшего попросили позволить им провести прощание в семейном кругу, поэтому акция памяти проходит на месте гибели Тарайковского.

Похоронен Александр Тарайковский будет на Западном кладбище под Минском, пишут Naviny.by.

Возле ритуального зала на улице Ольшевского в Минске, где с погибшим прощались родственники, также собралось немало людей.